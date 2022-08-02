Мирзоян и Лавров обсудили ситуацию с безопасностью в регионе

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонной беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил ситуацию с безопасностью, сложившуюся в регионе.

МИД Армении сообщает, что министры иностранных дел Армении и России затронули ход реализации договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о гуманитарных проблемах, возникших в итоге 44-дневной войны. В этом контексте с обеих сторон была подчеркнута важность освобождения и возвращения армянских военнопленных и других задержанных лиц.

Мирзоян и Лавров коснулись и других вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих обоюдный интерес.