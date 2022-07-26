Госсекретарь США призвал Алиева освободить всех армянских «заключенных»

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал освободить всех армянских «заключенных».

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс опубликовал сообщение о телефонной беседе Блинкена и Алиева, в котором, в частности, говорится:

«Госсекретарь и президент Алиев обсудили историческую возможность Армении и Азербайджана для достижения мира в регионе. Госсекретарь подтвердил предложение Соединенных Штатов об оказании помощи для открытия региональных транспортных и коммуникационных связей. Госсекретарь призвал к продолжению двустороннего диалога, приведя в пример недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Он подтвердил поддержку продуктивных обсуждений при посредничестве ЕС. Он сказал, что Соединенные Штаты являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ с 1994 года и готовы взаимодействовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану добиться долгосрочного всеобъемлющего мира. Госсекретарь Блинкен также призвал президента Алиева к освобождению всех остающихся армянских заключенных».