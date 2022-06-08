Сергей Лавров посетит Армению с рабочим визитом - Mediamax.am

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Сергей Лавров посетит Армению с рабочим визитом



Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Армению с рабочим визитом.

МИД Армении сообщает, что встреча министров иностранных дел Армении и России состоится 9 июня. В ходе визита также запланированы встречи с президентом и премьер-министром Армении.

 

Лавров также примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.

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