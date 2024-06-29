Ева и Мирослава. Надежда вернуться домой и тоска по любимой школе

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Голубые глаза 14-летней Евы улыбаются, но за улыбкой она пытается спрятать совсем другие чувства.

«Я из Арцаха, из села Бердашен Мартунинского района», - знакомимся мы.

Сейчас Ева учится в 8-м классе школы № 196 имени Ашота Навасардяна в Ереване.

По данным Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении на декабрь 2023 года, в школах Армении более 17 тысяч учащихся, насильственно переселенных из Арцаха.

Ева Арутюнян Фото: Медиамакс

В опустевшей к началу лета школе мы беседуем с Евой о дружбе, тоске и доме. У нас получается «взрослый» разговор, иногда нас захлестывают эмоции, но мы решаем, что не нужно скрывать их даже за очень красивыми голубыми глазами.

Двор, увитый розами и дружеские беседы обо «всем»

«Нас четверо детей. Брат младше меня на два года, он учится в 6-м классе, а еще у меня есть брат с сестерой - двойняшки. Они учатся в 5 классе. Моя мама - учительница русского языка, отец работает на земельном участке», - рассказывает Ева и добавляет:

«Близнецы ходят в школу, где сейчас преподает мама, а старший брат учится в той же школе, что и я. Он легче адаптируется».

Хочу спросить: «А ты?» - но вместо этого прошу рассказать о своих интересах.

«С третьего класса я посещаю занятия по английскому языку, хочу стать переводчиком. Летом буду читать книгу на английском языке и смотреть фильмы. Помимо английского, мне также нравится алгебра, армянский язык. У нас в Бердашене была очень хорошая школа, я с удовольствием туда ходила и хорошо училась по всем предметам».

Прошу Еву рассказать о родной деревне, об их доме.

«Наш дом был очень хороший, с красивым просторным двором, увитым розами. Мы собирались сделать ремонт, но не успели. Наша деревня была самой большой в регионе, со множеством достопримечательностей. Летом мы часто собирались с друзьями и ходили смотреть их. Или играли во дворе школы, потом собирали ягоды, уставали, садились и говорили обо всем на свете».

Ева Арутюнян Фото: Медиамакс

Ева говорит, что и сейчас старается поддерживать связь со своими друзьями через Интернет.

«Моя самая близкая подруга живет в Ванадзоре. Другая - в Ереване, в общине Эребуни. Многие - в Октемберяне, Абовяне, везде».

«Когда мы были там, было лучше»

В декабре 2022 года Азербайджан блокировал Арцах, отрезав единственную «дорогу жизни», связывающую его с Арменией и со всем миром. Регион был лишен продовольствия, медикаментов, других предметов первой необходимости, а также электро- и газоснабжения.

Ева вспоминает, что занятия в школе не прерывались даже во время блокады.

«Они просто стали короче. Было холодно, не хватало еды. Больше всего я скучала по сладостям».

«Ты сладкоежка?», - спрашиваю я Еву.

«Немножко», - застенчиво улыбается она и добавляет:

Ева Арутюнян Фото: Медиамакс

«Отец работал на земельном участке, за хлебом надо было стоять в очереди, продуктов было мало, но мы не жаловались. Когда мы были там, было лучше».

«Я крепко схватила сестру за руку, и мы побежали в подвал»

Во время 44-дневной войны 2020 года дети вместе с матерью были эвакуированы из села и временно проживали в общине Арташат.

Война 19 сентября 2023 год началась для них в школе.

«В то утро мы проснулись в хорошем настроении, стали собираться в школу. После третьего урока нас отправили домой. Мы с сестрой и одноклассниками шли домой из школы, когда начали обстреливать нашу деревню. В первые секунды я не знала, что делать. Потом крепко схватила сестру за руку, и мы побежали в школьный подвал. Мама хотела побежать за нами...» - от волнения Ева не может продолжить рассказ.

Фото: Медиамакс

Об этом же рассказывает мать девочки Элина Арутюнян:

«Я преподавала в той же школе, где училась Ева. 19 сентября около часа дня мы услышали первый взрыв. Сначала не поняли, что происходит. Я даже не помню, как спустились со второго этажа на первый, потому что не знала, кто из моих четверых детей где находится. Я знала, что в это время они обычно идут домой, а дорога – самое опасное место во время взрывов.

На первом этаже ко мне подбежал один из старшеклассников. Сама не знаю, почему, но я попросила его побежать за моими детьми. Уже после я подумала: он ведь тоже ребенок, ученик. В тот момент я не плакала, я кричала. Не могу объяснить свои чувства. Потом за моими детьми пошел учитель физкультуры. Я пробежала несколько ступенек в ту же сторону и упала - в таком состоянии нашел меня мой сын-шестиклассник. Не говоря ни слова, он бросила сумку и побежал за сестрами. Помню, я лишь кричала: «Гор, найди их!» Теперь я все время думаю, ведь я подвергла его опасности, как же я могла не сказать тогда: Гор, беги ко мне, хоть ты будешь в безопасности. Наверное, тогда я думала, что он брат, он поможет, спасет сестер, я не осознавала того, что он тоже ребенок, и какую ответственность я на него возлагаю».

Через какое-то время Еву и ее сестру нашли в одном из подвалов школы. Дети побежали туда после первых взрывов.

Ева Арутюнян Фото: Медиамакс

«Мой четвертый сын с самого начала находился в подвале и все это время расспрашивал о своей сестре-двойняшке. Его еле сдержали, чтобы он не побежал за сестрами. Обняв своих четверых детей, я заплакала, но в голове пронеслась другая ужасная мысль. Я учитель, у меня есть класс, где мои ученики? После 15-минутных поисков в трех подвалах школы, я всех их нашла», - вспоминает Элина Арутюнян.

Без какой-либо информации и еды они провели в подвале несколько часов.

«Мы с несколькими учителями решили, что следует пойти домой и принести детям хотя бы еду и одеяла. Мы шли под звуки взрывов. Вернувшись, переночевали в подвале. В какой-то момент пришёл муж и сказал, что едет на позиции. Днем 20 сентября мы узнали, что объявлено о прекращении огня».

«Мы вышли из подвала и пошли домой», - продолжает Ева.

«Жители деревни, которых мы встречали по дороге, были грустными, деревня - мрачной».

Машина, полная детства

25 сентября семья покинула деревню.

«Нам сказали, что мы должны выехать. Наспех собрали кое-какие вещи. Я села в машину и увидела там все наши детские игрушки. Спросил: кто это сделал? Папа ответил: «я», - и добавил, - «не хочу, чтобы враг прикасался к вашим игрушкам». До Степанакерта мы доехали за 6 часов, хотя обычно дорога занимает всего час. В тот день произошел взрыв бензина (большой взрыв на складе бензина на дороге Степанакерт-Аскеран, в результате которого погибли 218 человек - ред.), до нас донеслись звуки, но шел дождь, и мы подумали, что это гром. Мы переночевали в Степанакерте и рано утром выехали в Армению.

До приезда в Шуши, нам пришлось переночевать в дороге еще раз. Враг ездил вокруг на полицейских машинах, специально громко сигналя. Еды было мало, нечем было заняться. Мы с ребятами сделали из бумаги мячики и играли с ними. Добравшись до Армении, почувствовали облегчение.

Ева Арутюнян Фото: Медиамакс

В селе Тех наши соотечественники встретили нас и накормили. С собой из Арцаха мы привезли также семью моего дяди, который погиб во время войны 2020 года».

«Жду и верю»

Ева рассказывает, что поначалу ей было очень сложно адаптироваться в новом городе и школе.

«Каждый раз, когда я приходила в школу, мне хотелось плакать. Но мне очень помогло отношение классного руководителя и одноклассников. Позже к нам присоединились еще ученики из Арцаха, и я немного успокоилась».

Мать Евы также говорит, что очень благодарна за то отношение, которое проявили к ней в школе.

Сейчас, к сожалению, семье приходится менять место жительства, и в сентябре Ева пойдет в новую школу.

Ева Арутюнян Фото: Медиамакс

«Мне грустно, потому что, думаю, что будет трудно адаптироваться. Когда я разговариваю со своими друзьями из деревни, они, как и я, грустят и скучают, прежде всего, по нашей школе. Здесь все хорошие, нас хорошо приняли, но я все равно жду и верю, что мы снова поедем в Бердашен».

До последнего момента я надеялся, что мы останемся в Украине

«Когда я проснулась, еще не знала, что началась война. Мама сказала мне: доченька, давай собираться. Я не поняла - куда собираться в 3 часа ночи? Но мама настояла: стреляют, надо ехать», – так 17-летняя Мирослава Белозарова вспоминает начало полномасштабного российского вторжения в Украину.

Мирослава Белозарова Фото: Batumelebi & Netgazeti

Мирослава родом из Харькова. С начала войны, она со своей семьей две недели укрывалась в харьковском метро, а потом три месяца прожила в общежитии во Львове. В конечном итоге, Украину им все-таки пришлось покинуть. Местом назначения была выбрана Грузия, поскольку тут у семьи были близкие. «В тот день шел снег снег, была метель, видимость - нулевая, врагу было бы сложно по нам стрелять. На станции не было ни души. В Батуми мы прилетели 11 июня 2022 года - это я хорошо помню».

«Я свыклась с мыслью, что оставаться в Украине на тот момент не было смысла. Хотя до последнего была уверена, что не уеду и останусь во Львове. Уезжать было сложно – нахлынули воспоминания о школьной жизни, о родных… В Украине мы оставили бабушку, дедушку, папу и другую бабушку».

По приезду в Батуми Мирослава продолжила обучение в своей харьковской школе онлайн. В первую очередь потому, что гарантированно знала – там ей выдадут аттестат. Кроме того, как говорит сама Мирослава, «это моя любимая школа, я хотела быть именно её выпускницей. Хотела оставаться преданной этой школе».

Мирослава рассказывает, что бывали случаи, когда уроки отменялись из-за перебоев в электричестве. В таких ситуациях учителям приходилось искать альтернативные источники электричества, дабы не срывать уроки.

Мирослава Белозарова Фото: из личного архива

«Меня вдохновляло спокойствие классной руководительницы, которая, по совместительству, учительница истории. Даже во время воздушной тревоги она говорила, что всё в порядке и продолжала урок».

«К сожалению, выпускного вечера в нашей школе не будет. В Харькове осталось всего несколько человек из нашего класса, остальные разбросаны по разным европейским странам. Мы хотели попытаться организовать что-то онлайн, но решили, что [оставшиеся в Харькове] ребята соберутся с классной руководительницей где-нибудь - это будет символично и душевно».

Продолжение учёбы в Грузии и барьеры

Мирослава планирует продолжить учёбу в Батуми – попробовать себя на морском поприще, хоть это и не было её изначальным планом. Будучи в Харькове, Мирослава хотела поступить на факультет управления бизнесом. «Я уже почти определилась с выбором университета… Но после войны всё встало с ног на голову, я будто потерялась, не знала, что делать».

«То, что я рассматриваю поступление в Морскую Академию Батуми, является заслугой моего отчима. Сначала я была против, не скажу, что увлекаюсь этим… Но сейчас уже начинаю думать, что, наверно, ещё долго не смогу вернуться в Украину, нужно начинать создавать себя здесь».

Параллельно, Мирослава хочет поступить в Академию Искусств, на хореографа. Такие планы были у неё и в Украине. Танцами она увлекается уже очень давно:

Мирослава Белозарова Фото: из личного архива

«Уже довольно давно с самого детства, почти 13 лет, я занимаюсь танцами. Люблю танцевать, я этим просто «горю»! В Харькове я танцевала разные танцы - народные, современные и классические. Тут, в Батуми, я нашла современный танцевальный коллектив. Грузинские танцы также мне очень нравятся. Несколько месяцев в Харькове я занималась грузинскими танцами. Теперь думаю углубить свои навыки», -- рассказывает она.

В Морской Академии Батуми числятся три студента из Украины. Все трое учатся на факультете навигации. Двое из них проходят курс обучения на английском языке, а третий студент, выучивший грузинский благодаря членам своей семьи, учится на грузинском.

Что касается Батумского государственного университета, то по состоянию на март 2024 года в этом ВУЗ-е числятся четыре студента из Украины. Один из них зачислен на факультет тюркологии, а остальные изучают славянскую филологию и медицину на английском языке.

Украинский сектор 20-ой общественной школы Батуми в этом году может похвастаться 14-ю выпускниками и выпускницами. По словам Тэа Давитадзе – исполняющей обязанности директора этой школы, из 11-классников, окончивших украинские школы онлайн, некоторые собираются поступать в тбилисские, столичные ВУЗ-ы, где учеба также доступна на английском языке (например, на медицинский факультет), а некоторые желают продолжить учёбу в профессиональных училищах».

Следует отметить, что всего несколько грузинских университетов предлагают студентам англоязычные программы. Это означает, что даже при знании английского на надлежащем уровне, украинцы в Грузии ограничены в выборе своей будущей профессии.

Планы в Грузии и языковой барьер

На сегодняшний день одним из главных барьеров на пути Мирославы является недостаточное знание грузинского языка. Тем не менее девушка твёрдо решила, что будет говорить по-грузински.

Национальные вступительные экзамены в Грузии можно сдавать и на грузинском и на английском языках. Мирослава собирается сдавать экзамены на английском, а вот учиться хочет на грузинском: «Наверное, экзамены буду сдавать на английском, который также нужно немножко подтянуть. А вот грузинский придется сильно подтянуть, чтобы иметь возможность развиваться», – отмечает она.

Чтобы поступить и учиться на грузинском языке, украинским гражданам согласно грузинскому законодательству, нужно знать грузинский на уровне В2 - выше среднего. Следует отметить, что государственные университеты предлагают иностранным студентам годичные курсы подготовки, но они – платные.

Мирослава посещает бесплатные курсы грузинского языка для украинцев. Рассказывает, что сначала язык казался ей сложным, но довольно быстро она научилась читать, а сейчас уже верит, что обязательно сможет говорить по-грузински:

Мирослава Белозарова Фото: из личного архива

«Сейчас я пока на уровне начинающего… Наверно, буду готова через полгода, может, через год. Что касается учебы в университете [на грузинском], если я чего-то не пойму, то смело спрошу, это мне никак не помешает. Уверена, что скоро смогу говорить по-грузински. Общаться на грузинском очень интересно! Это же язык страны, которая так нам помогла.

Сначала мне было сложно представить своё будущее в Грузии, но сейчас думаю, что здесь уйма возможностей и я смогу построить тут своё будущее. Грузия для меня как второй дом», – подчёркивает она.

Месяц назад маме Мирославы удалось уговорить родителей приехать в Грузию. Отец и другая бабушка девушки остаются в Украине.

Авторы: Яна Шахраманян, Ия Франгишвили

Видео: Гаяне Енокян, Ия Франгишвили

Фото: Эмин Аристакесян