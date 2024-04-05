Астхик из Арцаха и Лиза из Украины: образование под взрывами

Во дворе ЕГУ нам улыбается Астхик. За улыбкой скрываются сила и волнение. Астхик знает, что разговор будет непростым, но уверена, что эту историю нужно рассказать.

Трижды начать жизнь с нуля

21-летняя Астхик Бабаян родом из Арцаха (Нагорный Карабах), из села Нор Айгестан Мартакертского района. Это был последний «основной» адрес ее и ее семьи. С 1992 года семье пришлось трижды поменять место жительства.

Астхик Бабаян во дворе ЕГУ Фото: Медиамакс

«Мой отец родился в селе Айгестан (Чайлу). Во время первой Арцахской войны село перешло под контроль Азербайджана, и семья моего отца, оставив все, поселилась в Неркин Горатаге - другой общине района. Там я родилась и пошла в школу. Когда я училась в шестом классе, моя семья получила дом в Нор Айгестане - поселке, созданном для вынужденных переселенцев из Айгестана. Здесь я продолжила свое образование. В 2020 году окончила школу и поступила на юридическое отделение факультета истории и юриспруденции Арцахского государственного университета в Степанакерте», - рассказывает Астхик.

После второй Арцахской войны 2020 года, согласно соглашению, подписанному 9 ноября, азербайджанской стороне были переданы 193 общины Арцаха, в том числе родное село Астхик Нор Айгестан.

«Моя семья была вынуждена покинуть свой дом во второй раз. С 2021 года мы поселились в Степанакерте, пытались начать жизнь с нуля, но это продлилось всего 2 года. После нападения Азербайджана в сентябре 2023 года армяне покинули Арцах. Это было наше третье вынужденное переселение».

Вместе более чем со 100 тысячами арцахцев семья Астхик переехала в Армению и поселилась в Чаренцаване.

«В семье нас 4 сестры, я - старшая. Две из нас студентки, две других учатся в школе. В Арцахе мама работала в сельской школе, а отец был военным. Когда наше село сдали, и мы были вынуждены переехать в Степанакерт, мама начала печь и продавать выпечку. Это, конечно, продолжалось недолго - началась блокада».

Переехав в Армению, мама Астхик возобновила любимую работу - открыла небольшое кондитерского производство в Чаренцаване. Отец помогает ей, а Астхик с сестрой, которая младше нее на два года, продолжают обучение в ереванских вузах. Чтобы посещать занятия, они каждый день приезжают из Чаренцавана в столицу.

Астхик Бабаян у входа на юридический факультет ЕГУ Фото: Медиамакс

«Образование очень важно для меня. Всего через день-два после переселения, потеряв все, я уже была в Ереванском государственном университете. Я хотела понять, как можно перевестись сюда как можно быстрее. Три года я училась в Арцахском государственном университете, но он прекратил свое существование в одночасье. В ЕГУ и на факультете нас приняли очень хорошо и поддержали во всем. Говорят, студенческая жизнь – самый беззаботный и счастливый период в жизни человека. За три года моего студенчества произошли всевозможные катастрофы. На первом курсе - война. На втором - сложный послевоенный период. Третий курс прошёл в условиях блокады, затем - ещё одна война и переселение из Арцаха».

«Кто, если не мы?» - украинка Лиза хочет вернуться на родину

«Я учусь в одиннадцатом классе. В последний раз я присутствовала на реальном уроке в 7 классе. С тех пор своих одноклассников и учителей я вижу только на экране, на онлайн-занятиях. Такое ощущение, что кто-то отнял у меня лучшие годы юности. Два года мы были заперты дома из-за коронавируса. Потом началась война, и никто не знает, когда она закончится».

Это история 16-летней Лизы, которая покинула Украину вместе с матерью вскоре после начала войны и переехала жить в Батуми. Она не знает, будет ли у нее выпускной, увидит ли она снова одноклассников, но точно знает, где продолжит учебу – в Украине.

Лиза в Батумском ботаническом саду Фото: Batumelebi

Во многих украинских вузах восстановили учебный процесс, возможно и дистанционное обучение, но Лиза хочет вернуться в Украину и продолжить обучение там: «Понятно, что экономика страны в ужасном состоянии, и даже после окончания войны процесс восстановления страны будет долгим и трудным, но именно в трудные времена я хочу помочь Украине, которая меня вырастила, которая противостоит такой войне.

Иногда я задаю себе вопрос: кто, если не мы, вернется в Украину, кто, если не мы, будет восстанавливать эту страну после войны? Я хочу учиться и работать в Украине, свое будущее я представляю там», - говорит 16-летняя девочка.

Лизу интересует процесс создания кино – видеосъемка и видеомонтаж. В свободное время она фотографирует на телефон и пробует разные программы для художественного редактирования. Об изучении кинопроизводства на английском языке в Грузии она даже не думала, поскольку изучение таких программ для иностранных граждан там довольно дорого.

«К письменной работе я готовилась под звуки взрывов»

Первый студенческий сентябрь Астхик продлился 27 дней.

«27 сентября 2020 года Азербайджан начал широкомасштабную войну против Арцаха, и счастливая студенческая жизнь закончилась, так и не начавшись. Помню, моей первой реакцией было отрицание. 28 сентября в университете была назначена важная письменная работа, и я, под звуки взрывов, спрятавшись в подвале, не отрывала глаз от учебника, читая необходимый материал. Я хотела верить, что все будет хорошо, что война закончится через несколько часов и завтра я, как обычно, пойду на занятия. Война продлилась 44 дня. Обстрелам и бомбардировкам подверглись мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура, поэтому женщины и дети временно покинули Арцах. Мы с мамой и сестрами тоже приехали в Армению. Отец, естественно, остался на границе.

Астхик Бабаян во дворе ЕГУ Фото: Медиамакс

В Арцах мы вернулись летом 2021 года. Свой дом мы потеряли, поскольку Нор Айгестан был передан Азербайджану. Лето мы провели у бабушки с дедушкой, а в сентябре сняли дом в Степанакерте и начали снова строить свою жизнь. Из дома в Нор Айгестане мы почти ничего с собой не взяли», - рассказывает Астхик.

Первый ракетный обстрел

Лиза помнит, как возле ее дома впервые произошел взрыв, как началась война. 24 февраля она оделась, взяла сумку и собралась идти в школу. «Ты не сможешь пойти в школу, началась война, на нас напала Россия», - сказала Лизе мама. Лиза сняла куртку, положила сумку на пол и села.

Свет ночью не включали - боялись стать легкой мишенью для российских самолетов.

Их радовало то, что они успели привести к себе бабушку, и перед лицом опасности были все вместе.

Лиза в Батумском ботаническом саду Фото: Batumelebi

Когда случился первый взрыв, они с бабушкой сели на диване, обняли собак и накрылись с головой пледом. Лиза вспоминает, что такая самозащита, выглядела одновременно и грустно и смешно: «Какая польза от пледа на голове во время бомбежки? Но мы действовали инстинктивно. Думали, что так мы спасаем себя и своих собак. Когда мы это поняли, рассмеялись под пледом», - вспоминает Лиза.

1 марта у нее день рождения. 24 февраля девочка мечтала, что война скоро закончится, и она отпразднует ее окончание и свое рождение вместе с друзьями. Но обстрелы продолжались. Лиза и ее мать решили покинуть Одессу только после того, как российская армия начала наносить удары по школам.

Блокада Арцаха

«12 декабря 2022 года, когда началась блокада Арцаха Азербайджаном, я сломала ногу и передвигалась на костылях. Но я пользовалась такси и не пропускала занятия», - вспоминает Астхик.

Со временем запасы топлива иссякли, а то, что осталось, люди берегли на случай чрезвычайных ситуаций. Сначала перестали работать такси, затем городской и региональный транспорт.

«Пришлось пропускать занятия, потому что я просто физически не могла добраться до университета. Во втором семестре, когда моя нога была в относительно хорошем состоянии, я ходила в университет пешком, хотя мы жили на другом конце города. Мое положение было не самым худшим - многие студенты из регионов вообще не могли доехать до Степанакерта. Моя подруга из Аскерана (около 15 км от Степанакерта), и во время блокады ей приходилось часто пропускать занятия. В Аскеране был всего один электромобиль, и это был единственный шанс добраться до университета. Часто во время важного урока ей звонили и говорили, что машина едет обратно в Аскеран, и если она хочет попасть домой, то должна выйти прямо сейчас. Было очень больно видеть, что человек, который хорошо учится и любит свою профессию, находится в такой ситуации», - говорит Астхик.

Астхик Бабаян на юридическом факультете ЕГУ Фото: Медиамакс

Из-за ежедневных отключений электроэнергии и газа сильно пострадал и сам учебный процесс.

«Мы рассылали нашим однокурсникам, живущим в регионах, обучающие материалы, но поскольку электричество подавали всего на пару часов в день, зачастую они даже не успевали их открыть и прочитать. Трудно представить, но у большинства из нас дома не было даже самой простой еды», - опускает глаза Астхик.

Во время блокады неформальное образование также стало невозможным. Студенты Арцахского государственного университета уже несколько лет подряд побеждали в конкурсах по международному гуманитарному праву, проводимых в Армении. В феврале 2023 года они должны были поехать в Албанию для участия в международном конкурсе имени Жана Пикте, но не смогли сделать этого из-за блокады.

Что мешает украинским абитуриентам продолжить обучение в грузинских вузах?

В 11 классе батумской школы №20 учатся двадцать украинских учеников. Некоторые из них говорят, что возвращаться в Украину опасно, несмотря на то, что в некоторых вузах учебный процесс был восстановлен. Поэтому они планируют продолжить обучение в Польше или Словакии – словацкий и польский языки принадлежат к славянской семье языков, они очень похожи на украинский, и абитуриенты говорят, что за год можно выучить эти языки до такого уровня, чтобы можно было продолжить обучение в университете.

Необходимым условием для того, чтобы граждане Украины могли учиться по программам на грузинском языке в Грузии, является владение грузинским языком на уровне В2.

На таких условиях иностранный абитуриент может быть зачислен на вступительные экзамены, хотя на самом деле, даже при таком уровне знания языка, изучать все университетские предметы на грузинском языке достаточно сложно.

В государственных университетах есть годичный подготовительный курс по изучению грузинского языка, но для иностранных граждан этот курс платный. Часть выпускников- украинцев, проживающих в Батуми, говорят, что могут учиться по англоязычным программам, хотя в грузинских университетах англоязычные программы есть лишь на нескольких факультетах. Соответственно, при выборе профессии украинские абитуриенты в Грузии имеют ограниченный выбор.

В Батумском госуниверситете англоязычные программы доступны только по медицинскому направлению, однако, как рассказала изданию Batumelebi заведующая отделом стратегического развития и внешних связей вуза Марине Гиоргадзе, один студент из Украины учится на факультете тюркологии, двое - на факультете славянской филологии и один - на англоязычном медицинском факультете (по состоянию на март 2024 года).

Подготовка к вступительным экзаменам

Как военной беженке Лизе многое приходится делать удаленно, дистанционно заниматься с репетиторами, дистанционно посещать школьные занятия. С бабушкой, которая осталась в Украине, она тоже общается через камеру.

«Все усложнилось, в прошлом году на вступительных экзаменах в вуз нужно было сдавать всего три предмета, сейчас - четыре. Как обязательный предмет добавлена «Полная история Украины». Мне нужен репетитор по двум предметам: истории и математике. За это, конечно, нужно платить, в этом нам помогает отец».

Лиза в Батумском ботаническом саду Фото: Batumelebi

Чтобы платить за аренду квартиры в Батуми и каждый месяц обеспечивать семье проживание, матери Лизы приходится очень много работать. Она стоматолог. До войны она работала в стоматологической клинике в Одессе. В Грузии она начала работать в одной из общественных организаций.

«У мамы нарушение слуха. Она образованный человек, у нее был свой бизнес в Украине, и диагноз ей там работать не мешал, но в Грузии везде нужно знать грузинский язык, что для нее является большим барьером. Здесь она не может позволить себе роскошь работать дантистом. В Грузии сложно себя обеспечивать, и продукты здесь очень дорогие по сравнению с украинскими», - рассказывает Лиза.

«Мы покинули Арцах 25 сентября, в мой день рождения»

4-й, выпускной курс Астхик продлился 19 дней.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал вторую за три года широкомасштабную войну против Арцаха.

«Один из моих преподавателей предложил мне работу в суде. Утром 19 сентября я приехала к нему, чтобы обсудить детали. Мы обо всем договорились, и я вернулась в университет очень счастливая. Первое занятие должно было начаться в 13:10, но в 13:06 раздался первый взрыв. В университете сработал сигнал тревоги, и мы спустились в подвал. Я осталась здесь до следующего дня, потому что выходить на улицу и бежать домой было очень опасно».

Вместе с первыми взрывами в Арцахе отключился интернет и телефонная связь. Астхик вспоминает, что в подвале была ужасно. Студенты, преподаватели и ученики соседней школы не могли связаться со своими родственниками. Плач и страх сопровождались обмороками: для людей, живших в блокаде почти год без еды и лекарств, война стала последним ударом.

«На следующий день меня нашла мама. Эту встречу я никогда не забуду», - вспоминает Астхик, и мы молчим несколько минут.

Астхик Бабаян Фото: Медиамакс

«Моя старшая сестра была уже студенткой, училась в Ереване. Вместе с ней там была и одна из моих сестер. В Степанакерте оставались я, мама и сестра-школьница. Отец был на позициях, и о нем у нас не было вообще никаких сведений. Всю ночь я провела в подвале университета, думая о своей младшей сестре. Я пыталась представить, где она находилась во время первых взрывов: на улице, в школе, помог ли ей кто-нибудь спуститься в подвал? Потом я узнала, что мама нашла ее на улице, что было самым опасным в тот момент. Только убедившись, что с сестрой все в порядке, мама заметила, что выбежала из дома босиком.

После окончания военных действий мы отправились домой. Не собирали вещей, даже не признавались друг другу, что должны покинуть Арцах. Все это время от отца не было вестей. Через несколько дней он позвонил и сказал, что скоро вернется. Мы покинули Арцах 25 сентября, в мой день рождения».

«Мне трудно общаться с людьми»

Лиза рассказывает, что четыре года вдали от родины и друзей полностью изменили ее жизнь и привычки. Она почти не выходит из дома, только когда в этом есть необходимость. Лиза мечтает попасть хотя бы на школьный выпускной, но не знает, сможет ли к этому времени приехать в Украину:

«Я чувствую себя так, будто кто-то запер меня и отобрал школьные годы. Я потеряла лучшие годы. Мы с мамой живем в Батуми. Иногда я даже не вижу смысла выходить из дома. Война снизила мои социальные навыки, и мне трудно коммуницировать с людьми. Она ужасно повлияла на украинцев, мы до сих пор не знаем, насколько глубоки травмы, нанесенные ею моему народу», - рассказывает Лиза.

В Украине Лиза занималась легкой атлетикой и боксом. Сейчас ее любимое занятие - прогулки по ботаническому саду Батуми, который напоминает ей ботанический сад в ее родном городе Одессе. Дедушка Лизы работал в Одесском ботаническом саду. Все свое детство она провела в этом саду, который, как и Батумский, расположен у моря.

Лиза с дедушкой в Одесском ботаническом саду Фото: Batumelebi

Лиза часто гуляет по пляжу в Батуми, смотрит на Черное море и вспоминает город своего детства: «Где-то там, на другом берегу моря находится Одесса, мои песчаные пляжи, друзья, школа, родственники, бабушка. И, конечно, это напоминает мне солнечную Одессу и мирные дни».

От ощущения изоляции Лизу спасают ее одноклассники из Украины. В этом году они уже начали ходить на уроки в классы. Они часто звонят, стараются развеселить ее, рассказывая школьные истории и обо всем, что происходит: «Мои одноклассники живут в условиях войны, постоянной тревоги, и все же находят время позвонить мне, подбодрить, весело рассказать школьные новости, как будто мы все еще живем в те беззаботные времена. Они рассказывают мне, над чем смеялись, на что злились… Это так много для меня значит, они такие милые - живя в условиях войны, они все равно думают обо мне, стараются сделать так, чтобы я не чувствовала себя одинокой и отчужденной», - говорит одиннадцатиклассница.

«Лучше нас никто об этом не расскажет»

Единственное, что взяла с собой Астхик из студенческой жизни в Арцахе, были книги.

«Я знала, что у нас нет места, но мой дядя сказал: «Возьми свои книги, я сам привезу их». Конечно, мы поддерживаем связь с однокурсниками. Многие, как и я, продолжают обучение на юридическом факультете ЕГУ. Сейчас я работаю по специальности и пишу диссертацию. В этом году я окончу ЕГУ», - говорит Астхик и с улыбкой добавляет, - «Наверное».

Астхик Бабаян Фото: Медиамакс

В Ереване, как и в Степанакерте, она продолжает волонтерскую работу в организации, выполняющей миссию по сбору фактов о войнах и исходе армян из Арцаха.

«Мы встречаемся с пострадавшими семьями, беседуем и собираем их истории. Очень сложно слышать и переживать то, через что прошел сам. Все истории - твои, они произошли и с твоей семьей. Но я думаю, это важно. Невзгоды, через которые пришлось пройти мне и моим сверстникам, должны нас закалить. Никто лучше нас не расскажет об этом людям и миру».

По состоянию на февраль 2024 года в Армении находятся 2116 вынужденно перемещенных студентов вузов из Нагорного Карабаха. 1897 из них продолжают обучение по профильным или смежным образовательным программам различных вузов Армении.

«Война - это не то, с чем мы должны мириться, война должна закончиться»

Они покинули Одессу летом 2022 года. Мать сказала Лизе, что они поедут в Батуми лишь на месяц, отдохнут на море и вернутся. Лиза ни с кем не попрощалась, ни с одноклассниками, ни с друзьями, ни с тренером по боксу.

Лиза с одноклассниками в Одессе

«Почему мы уезжаем из Украины, если война закончится через месяц? Давайте останемся и подождём», - Лиза пыталась уговорить маму остаться. «Посмотрим, какие пляжи в Батуми, как там люди живут, и вернемся», - повторяла мама.

«Бабушка не оставила Одессу. Мы с мамой уехали. Тогда я училась в девятом классе. Всю дорогу я спала на коленях у матери, почти ничего не ела, не хотелось прощаться с городом, не хотела даже приоткрывать глаза. Это была моя форма протеста. Я чувствовала, что мы уезжаем из Одессы надолго, но мне не хотелось в это верить. Дорога была длинной, просто бесконечной», - вспоминает Лиза.

С тех дней прошло два года. Мать больше не говорит Лизе сладкой неправды о том, что «еще месяц - и война закончится». Обе знают, что конца войне не видно.

«Я часто общаюсь с бабушкой через видеосвязь, и с друзьями тоже. Они как будто привыкли к войне, потому что устали от стресса. Разум не может жить в постоянном напряжении, он адаптируется к реальности так, как будто все нормально. Это ненормально. Война - это не то, с чем мы должны мириться, война должна закончиться», - говорит 16-летняя девочка.

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Авторы: Яна Шахраманян, Тамар Нергадзе

Видео: Гаяне Енокян, Эка Беридзе

Фото: Эмин Аристакесян, Тамар Нергадзе