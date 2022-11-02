В Армении состоится первый «Лсаран»

5-6 ноября впервые в Армении пройдет культурно-образовательная армянская конференция «Лсаран».

Лозунг «Лсарана» - «Для армян и друзей»:- участвовать в проекте могут не только армяне, но и люди других национальностей, которым интересны армянская культура, искусство, история.

Изначально «Лсаран» был диаспоральным проектом и проводился в России. О том, как и зачем проект «приехал» на родину в беседе с Медиамакс рассказала инициатор и лидер проекта Евгения Терян.

«Лсаран» как «нереальный отпуск»

Первая конференция «Лсаран» прошла в России в 2015 году. Изначально проект создавался как образовательная площадка для объединения армян и их друзей.

Евгения Терян Фото: Медиамакс

На «Лсаране» возникает ощущение, что ты оказался в каком-то нереальном отпуске с семьей, друзьями и с новыми друзьями, которых обрел здесь. Люди действительно приезжают с семьями, так как у нас есть детский сад для малышей и отдельная программа для детей и подростков.

Формат «Лсарана» предполагает несколько параллельных лекций каждый час, и участники сами выбирают, на которую записаться. В этом году мы планируем каждый час проводить по три лекции, но бывали конференции, когда у нас параллельно шло пять лекций. Одна из важных составляющих «Лсарана» - свобода выбора.

Фото: «Лсаран»

Темы у нас очень разные – мультипликация, политика, маркетинг, психология, многое другое. Для «Лсарана» важна не тема, а качество образовательного контента.

По вечерам у нас всегда бывают форматы для облегчения знакомства и общения участников - интеллектуальные игры, концерты. В случае последних опять-таки действует принцип «Лсарана» о свободе выбора. Мы выбираем разные музыкальные направления, от фолка до хеви-метал, чтобы каждый слушал то, что ему интересно и приятно.

Как попасть на «Лсаран»

Для участия нужно купить билеты на сайте lsaran.info. За участие у нас платят все, включая меня. Мы субсидируем участие волонтеров и лекторов, которые также выступают на волонтерских основаниях.

Фото: «Лсаран»

В этом году «Лсаран» будет проходить 5-6 ноября, в Arthurs Aghveran Resort в Агверане. Билеты можно приобрести только на один день и приехать на «Лсаран» без ночевки.

Такие разные и такие похожие

«Лсаран» диаспоральный проект. Я сама представительница московской диаспоры и больше 30 лет не жила в Армении. Изначально моя идея была в том, что со временем «Лсаран» будет во всех странах, где есть армянские диаспоры.

В марте 2022 года я переехала жить в Армению. Пожив здесь какое-то время, я поняла, насколько мы замкнуты внутри московской диаспоры. То же самое и с остальными диаспорами – иранской, сирийской, ливанской. У каждой из них свой круг общения, свои привычки, любимые рестораны. Армяне из сирийской, ливанской диаспоры, например, в основном не владеют русским и в начале, когда у меня не было беглого армянского, мы общались на английском.

Евгения Терян Фото: Медиамакс

Однажды я пошла в парикмахерскую в Ереване, где работают ребята армяне из Сирии, Ливана, а сейчас уже - и из Москвы. Все они сбежали от различных глобальных катастроф, и заметив там этот «микс» армянских диаспор, пришло осознание, насколько мы все разные и похожие одновременно. Так я решила, что у «Лсарана» есть миссия в Армении.

Лекторы из разных диаспор

В этом году у нас будет более 20 спикеров, а также панельные дискуссии. Ожидаем 150-200 участников. Обычно их бывает намного больше, но в этот раз мы решили ограничить количество, понимая, что в Армении не все знакомы с форматом. Программа у нас всегда строится для определенного числа людей.

Фото: «Лсаран»

Мы ставили задачу пригласить как местных лекторов, так и из всех вышеперечисленных диаспор. Было сложно, но мы частично справились. Даже волонтеры у нас будут из разных диаспор.

Лекции будут проходить на трех языках - армянском, русском, английском.

Как и в Москве, «Лсаран» открыт не только для армян, но и для всех, кому Армения стала домом. В России нам было важно интегрировать армян в местную среду и рассказать местным, кто мы. А здесь мы хотим интегрировать в локальную среду представителей разных армянских диаспор и релокантов.

Яна Шахраманян

Фото: Эмина Аристакесяна