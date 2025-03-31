В результате азербайджанского обстрела пострадал жилой дом в Хнацахе - Mediamax.am

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В результате азербайджанского обстрела пострадал жилой дом в Хнацахе


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли село Хнацах Сюникской области Армении.

Министерство обороны Армении сообщило, что около 00:50 в результате обстрела со стороны Азербайджана был поврежден жилой дом.

 

Пострадавших нет.

 

«Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в поселке Хнацах и дать публичные объяснения», - говорится в заявлении минобороны Армении.

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