В результате азербайджанского обстрела пострадал жилой дом в Хнацахе

Ереван /Медиамакс/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли село Хнацах Сюникской области Армении.
Министерство обороны Армении сообщило, что около 00:50 в результате обстрела со стороны Азербайджана был поврежден жилой дом.
Пострадавших нет.
«Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в поселке Хнацах и дать публичные объяснения», - говорится в заявлении минобороны Армении.
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