Армянский полевой госпиталь участвует в учениях «Совместное решение-2025» - Mediamax.am

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Армянский полевой госпиталь участвует в учениях «Совместное решение-2025»


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. В рамках программы двустороннего сотрудничества Армения-США полевой мобильный госпиталь Управления военно-медицинского обеспечения Министерства обороны Армении участвует в многонациональных учениях «Совместное решение-2025» на американской военной базе в немецком Хоэнфельсе.

Минобороны Армении сообщает, что «медицинский персонал минобороны Армении и партнеров из Национальной гвардии США в составе совместно сформированных групп осуществляет размещение раненых, оказывает экстренную медицинскую помощь, проводит хирургические вмешательства, а также организует эвакуацию в сложных условиях».

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