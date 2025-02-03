Армянский полевой госпиталь участвует в учениях «Совместное решение-2025»

Ереван /Медиамакс/. В рамках программы двустороннего сотрудничества Армения-США полевой мобильный госпиталь Управления военно-медицинского обеспечения Министерства обороны Армении участвует в многонациональных учениях «Совместное решение-2025» на американской военной базе в немецком Хоэнфельсе.

Минобороны Армении сообщает, что «медицинский персонал минобороны Армении и партнеров из Национальной гвардии США в составе совместно сформированных групп осуществляет размещение раненых, оказывает экстренную медицинскую помощь, проводит хирургические вмешательства, а также организует эвакуацию в сложных условиях».