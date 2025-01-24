СВР Армении: Вероятность широкомасштабного нападения Азербайджана на данный момент невелика

Ереван /Медиамакс/. Служба внешней разведки Армении заявила сегодня, что «на данный момент не оценивает вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению как высокую».

Служба опубликовала ежегодный отчет о внешних рисках Армении, в котором говорится: «В то же время, в условиях отсутствия договорного мира и межгосударственных отношений, в рамках политики Азербайджана по угрозе применения силы в отношении Армении, риск возникновения локальной напряженности и эскалация на границе будет продолжаться».

Гарантией некоторого сокращения напряжения может стать плавное продолжение начатого в 2024 году процесса демаркации и делинитации границы в соответствии с взаимосогласованной процедурой.

Задержки в процессе установления мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном существенно усиливают неопределенность относительно истинных намерений Азербайджана в установлении прочного мира.

В целом, отсутствие договорного мира и дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном создает реальный риск сохранения напряженных межгосударственных отношений, которые могут еще больше обостриться под воздействием перегруппировок альянсов или трансформаций исторических союзов в регионе.

В этом контексте Азербайджан будет продолжать работу по переходу к более мобильным подразделениям, подготовке их резервов, приобретению и импорту нового вооружения, а также обновлению военной инфраструктуры», - говорится в сообщении службы.