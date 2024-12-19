Пашинян: Армия должна учесть логику мирной повестки

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «армия должна преобразоваться не только структурно, но и функционально».

«Армия должна быть в рамках наших политических и стратегических представлений, с учетом логики региональной ситуации и мирной повестки.

Мы четко заявили, что главная задача Армении - сохранение ее международно признанной территориальной целостности», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства.