Пашинян: Армия должна учесть логику мирной повестки - Mediamax.am

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Пашинян: Армия должна учесть логику мирной повестки


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «армия должна преобразоваться не только структурно, но и функционально».

«Армия должна быть в рамках наших политических и стратегических представлений, с учетом логики региональной ситуации и мирной повестки.

 

Мы четко заявили, что главная задача Армении - сохранение ее международно признанной территориальной целостности», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства.

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