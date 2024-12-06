Глава Пентагона назвал «историческим» визит министра обороны Армении - Mediamax.am

890 просмотров

Глава Пентагона назвал «историческим» визит министра обороны Армении


Фото: defense.gov


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны США Ллойд Остин назвал «историческим» визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в США.

В сообщении министерства обороны США говорится, что открывая встречу, глава Пентагона отметил, что целью визита является обсуждение стратегических отношений США и Армении, частью которых является давнее партнерство между министерством обороны Армении и Национальной гвардией Канзаса.

 

«Ваш визит имеет историческое значение. Армения протянула руку Соединенным Штатам, и я горд прнимать вас сегодня здесь», - отметил Остин.

 

Он отметил, что США поддерживает суверенную, независимую и процветающую Армению и установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

 

«Мы строим отношения на прочном фундаменте. Наши войска служили плечом к плечу в Афганистане, и мы продолжаем работать вместе в составе сил НАТО в Косово. Это наша первая встреча, и наша повестка полна. Ожидаю услышать ваше видение будущего вооруженных сил Армении и перспектив мира на Южном Кавказе», - сказал руководитель Пентагона.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 6, 2024 17:08
Джеффри Сакс: «США никогда не станут спасать Армению»

Внешняя политика | Декабрь 6, 2024 10:59
Стороны оценивают технические требования пограничного перехода на железной дороге Гюмри-Карс

Внешняя политика | Декабрь 6, 2024 10:44
Северо-балтийские страны ожидают принятия новой повестки отношений Армения-ЕС
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024