Глава Пентагона назвал «историческим» визит министра обороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны США Ллойд Остин назвал «историческим» визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в США.

В сообщении министерства обороны США говорится, что открывая встречу, глава Пентагона отметил, что целью визита является обсуждение стратегических отношений США и Армении, частью которых является давнее партнерство между министерством обороны Армении и Национальной гвардией Канзаса.

«Ваш визит имеет историческое значение. Армения протянула руку Соединенным Штатам, и я горд прнимать вас сегодня здесь», - отметил Остин.

Он отметил, что США поддерживает суверенную, независимую и процветающую Армению и установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

«Мы строим отношения на прочном фундаменте. Наши войска служили плечом к плечу в Афганистане, и мы продолжаем работать вместе в составе сил НАТО в Косово. Это наша первая встреча, и наша повестка полна. Ожидаю услышать ваше видение будущего вооруженных сил Армении и перспектив мира на Южном Кавказе», - сказал руководитель Пентагона.