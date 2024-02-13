Число жертв армянской стороны выросло до 4 - Mediamax.am

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Число жертв армянской стороны выросло до 4


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций в направлении села Неркин Ханд, с армянской стороны есть четверо погибших и один раненый

В минобороны Армении отмечают, что состояние раненого средней тяжести, угрозы жизни нет.

 

Минобороны заявило, что список погибших опубликует позже.

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