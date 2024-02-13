Число жертв армянской стороны выросло до 4

Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций в направлении села Неркин Ханд, с армянской стороны есть четверо погибших и один раненый
В минобороны Армении отмечают, что состояние раненого средней тяжести, угрозы жизни нет.
Минобороны заявило, что список погибших опубликует позже.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.