Число жертв армянской стороны выросло до 4

Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций в направлении села Неркин Ханд, с армянской стороны есть четверо погибших и один раненый

В минобороны Армении отмечают, что состояние раненого средней тяжести, угрозы жизни нет.

Минобороны заявило, что список погибших опубликует позже.