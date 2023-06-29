Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе обсудили процесс нормализации двусторонних отношений между странами.

«Обсужден ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран», - говорится в сообщении правительства Армении.