Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения - Mediamax.am

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Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе обсудили процесс нормализации двусторонних отношений между странами.

«Обсужден ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран», - говорится в сообщении правительства Армении.

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Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения
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