Эрдоган рассказал о встрече с Пашиняном в Праге

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сегодня процесс нормализации отношений с Армеией.
Как сообщает Анатолийское агентство, он отметил, что Анкара стремится расширять «круг друзей, а не врагов».
«Шаги Еревана в отношении Баку окажут положительный эффект и на наши шаги», - заявил Эрдоган.
«Армянская диаспора выступает против диалога Турции и Армении, что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации связей с Анкарой и Баку», - отметил он.
Говоря о встрече с армянским премьером, состоявшейся в Праге 6 октября, президент Турции заявил:
«Я ясно и четко довел до него позицию Анкары о взаимосвязи диалогов Армении с Турцией и Азербайджаном. Мы ожидаем от Еревана действенных шагов. На данный момент пока не могу сказать о достижении какого-либо уровня. Только Армения может изменить ситуацию в позитивном русле и минимизировать негатив от шагов диаспоры».
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