Эрдоган рассказал о встрече с Пашиняном в Праге - Mediamax.am

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Эрдоган рассказал о встрече с Пашиняном в Праге


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сегодня процесс нормализации отношений с Армеией.

Как сообщает Анатолийское агентство, он отметил, что Анкара стремится расширять «круг друзей, а не врагов».

 

«Шаги Еревана в отношении Баку окажут положительный эффект и на наши шаги», - заявил Эрдоган.

 

«Армянская диаспора выступает против диалога Турции и Армении, что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации связей с Анкарой и Баку», - отметил он.

 

Говоря о встрече с армянским премьером, состоявшейся в Праге 6 октября, президент Турции заявил:

 

«Я ясно и четко довел до него позицию Анкары о взаимосвязи диалогов Армении с Турцией и Азербайджаном. Мы ожидаем от Еревана действенных шагов. На данный момент пока не могу сказать о достижении какого-либо уровня. Только Армения может изменить ситуацию в позитивном русле и минимизировать негатив от шагов диаспоры».

 

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