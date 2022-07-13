Пашинян провел телефонный разговор с Эрдоганом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В сообщении пресс-службы правительства Армении говорится:

«Премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьер-министра Армении с наступающим праздником Вардавар - Преображения Иисуса Христа. Главы государств подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе. В этом контексте собеседники выразили надежду, что достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран договоренности будут скоро воплощены в жизнь».