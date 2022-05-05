«Армянская пропаганда приводит абсурдные цифры», заявил Эрдоган

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года «идут вразрез с историческими реалиями, основаны на искаженной и недостоверной информации и не имеют для Анкары никакого значения».

«Господину Байдену нужно как следует изучить и знать историю с армянами. Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этой истории», - эти слова Эрдогана приводит Анатолийское агентство.

«Во время Первой мировой войны армяне в Анатолии подняли мятеж вследствие провокаций и пособничества со стороны иностранных государств и напали на мусульманское население. Воспоминания о массовых убийствах и жестокостях, совершенных армянскими бандами по всей территории нашей страны, еще живы», - отметил президент Турции.

«Хотя армянская пропаганда приводит абсурдные цифры, неоспоримым фактом является то, что эти банды жестоко замучили гораздо больше мусульман, чем погибло армян в Анатолии», - добавил Эрдоган.

Вместе с тем, заметил он, Турция считает «человеческим долгом выразить соболезнования османским армянам, погибшим в суровых условиях Первой мировой войны».