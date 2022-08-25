5/10/15: Убийство в Лори, «миллиардные проекты», звезда Азнавура в Голливуде

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 АВГУСТА 2007 ГОДА

Убийство прокурора в Лори

В ночь на 25 августа в Ванадзоре был убит прокурор Лорийского марза Альберт Казарян.

25 августа пресс-секретарь президента Армении Виктор Согомонян заявил, что «это преступление, направленное не только против высокопоставленного работника прокуратуры, но и всей правоохранительной системы, сделает борьбу соответствующих органов с преступностью еще более решительной».

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 22-28 АВГУСТА 2017 ГОДА

20-летие «ключевого» договора

23 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Армении Серж Саргсян заявил, что «армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах».

Серж Саргсян и Владимир Путин 23 августа 2017 года Фото: пресс-служба президента Армении

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, «что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а 29 августа исполнится 20 лет со дня подписания ключевого договора «Օ дружбе и стратегическом сотрудничестве».

«Миллиардные проекты»

24 августа Серж Саргсян заявил в Ереване на встрече президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, что армяно-туркменские отношения являются дружественными и многослойными.

Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов 24 августа 2017 года Фото: пресс-служба президента Армении

«Туркменистан – надежный партнер, и мы заинтересованы в активном развитии отношений между нашими государствами, для чего имеются все возможности», - сказал президент Армении.

«Уверен, что совметными усилиями мы можем продвигать масштабные проекты, за которыми стоят современное производство и новые рабочие места. На переговорах господин президент говорил, что он думает уже не о миллионных, а о миллиардных проектах. Это нас воодушевляет и мы, конечно, будем работать в этом направлении», - заявил Серж Саргсян.

Фукуяма: качество государства – самая большая проблема Армении

Американский писатель, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма выразил мнение, что «одна из самых больших проблем Армении связана с государственными институтами и качеством государства».

«Серьезную опасность для страны представляют коррупция и протекционизм. Тесные связи с Россией совсем не помогают решать эти вопросы, потому что у них там абсолютно такая же система. Представители армянской диаспоры могут сыграть ключевую роль, привнеся в вашу страну альтернативные ценности, идеи и практики, что, безусловно, поможет сбалансировать влияние России», - говорил политолог в интервью аналитическому центру The Armenian Interest, опубликованном 24 августа.

«Сливки армянского народа»

25 августа президент Армении Серж Саргсян заявил, что «офицерский корпус Вооруженных сил - новая разновидность армянской интеллигенции, сливок нашего народа».

Серж Саргсян участвовал в торжественном мероприятии выпускников 2016-2017 учебного года военных образовательных учреждений.

Фото: пресс-служба президента Армении

«Возникновение такого вида стало возможным только благодаря независимой Армении. И наше государство сделает все для решения проблем своих доблестных военнослужащих. «Здесь, где царит дух героев Сардарапата, все мы должны осознавать тот груз исторической ответственности, которых берем на свои плечи. Это не только безопасность сегодняшней Армении, но и ответственность за обеспечение долгосрочности нашей государственности»,- заявил президент Армении.

«Горячо приветствую ваши усилия»

25 августа посол США Ричард Миллс на сегодняшней встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном приветствовал усилия правительства по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-среды.

«Я горячо приветствую Ваши усилия, направленные на борьбу с коррупцией и улучшение бизнес-среды, которые привели к росту интереса американских компаний и инвесторов к Армении. Мы продолжаем рассматривать пути, которыми сможем помочь Вашим усилиям и углубить двустороннюю торговлю и инвестиции», - эти слова посла США приводила пресс-служба правительства Армении.

Ричард Миллс отметил, что в последнее время получил от действующих в Армении американских компаний «очень положительные импульсы, связанные с деятельностью Комитета государственных доходов (КГД)».

Говоря о борьбе с коррупцией, а также деятельности КГД, Карен Карапетян отметил, что приятно слышать подобное мнение о реализуемых правительством мерах.

«Однако нам многое нам еще предстоит сделать в этих направлениях, и реформы будут носить продолжительный характер. Мы полны решимости в вопросах улучшения бизнес-среды и борьбы с коррупцией, поскольку это необходимо для развития экономики», - подчеркнул премьер-министр.

Звезда Азнавура в Голливуде

24 августа на «Аллее славы» в Голливуде прошла церемония открытия звезды почета Шарля Азнавура.

Ара Тадевосян