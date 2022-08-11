5/10/15: «Опусы» Алиева, пожар в Хосровском лесу

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 8-14 АВГУСТА 2007 ГОДА

Оптимизм «стал еще более осторожным»

13 августа пресс-секретарь президента Армении Виктор Согомонян сказал, что «оптимизм президента Армении относительно перспектив карабахского урегулирования стал еще более осторожным».

«Факт остается фактом: переговоры пока не принесли результатов. Для армянской стороны причины подобного положения дел очевидны. Это - неконструктивная позиция азербайджанской стороны, увлечение иллюзией, что можно повернуть время вспять, переписать историю и вернуться к положению 1988-го года. Существование Нагорно-Карабахской Республики – очевидный факт, и это не может быть предметом торга.

Именно поэтому, учитывая неконструктивность азербайджанской стороны, президент Армении не раз заявлял, что испытывает всего лишь осторожный оптимизм по поводу успеха переговоров. Боюсь, что к сегодняшнему дню этот оптимизм стал еще более осторожным», - сказал Виктор Согомонян.

Роберт Кочарян Фото: Фотолур

Комментируя заявления президента Азербайджана о том, что «армянская сторона ведет себя неискренне, пытается тянуть время и обманывает посредников» и «если Армения прекратит политику оккупации, то отношения между Ереваном и Баку нормализуются, и Армения от сотрудничества с Азербайджаном получит больше, чем от подачек извне», Виктор Согомонян заявил:

«К сожалению, политической воли и смелости г-на Алиеву хватило лишь на очередную бестактность. Я не буду особо комментировать эти опусы, скажу только, что об армянах и будущем Армении и Нагорно-Карабахской Республики есть кому подумать. Г-ну Алиеву лучше печься о своем».

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 8-14 АВГУСТА 2017 ГОДА

Пожар в Хосровском лесу

14 августа министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян обратился к своему российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой предоставить самолет для тушения пожаров в государственном заповеднике «Хосровский лес».

Давид Тоноян в Хосровском лесу Фото: МЧС Армении

Пожар был полностью потушен спустя несколько дней.

Ара Тадевосян