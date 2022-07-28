5/10/15: Азимов против Кочаряна, проблема церквей

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Прийти к «общему мнению»

30 июля замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ прийти до конца года к «общему мнению» относительно урегулирования карабахского конфликта.

«Сопредседатели должны до конца года определить - что делать. Надеемся, что они сделают серьезные и решительные шаги для прояснения ситуации», - сказал Араз Азимов.

Араз Азимов

Араз Азимов заявил также, что «Роберт Кочарян больше защищает интересы армянской общины Нагорного Карабаха, чем выражает позицию Армении».

«Порой это выходит за рамки принятого. Считаю, что мирное население, которое проживает в Нагорном Карабахе, больше хочет жить в составе Азербайджана», - говорил азербайджанский дипломат.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25-31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

«Псевдонаучная дискуссия»

25 июля посол Армении в Грузии Ованес Манукян сказал, что «пока вокруг вопроса о принадлежности армянских церквей ведется псевдонаучная дискуссия, они разрушаются, поскольку не имеют фактического хозяина».

Ованес Манукян

«Часто в публикациях приходится сталкиваться с невесть откуда взятыми требованиями армянской стороны. Хотя армянская сторона официально попросила о возвращении шести церквей, 5 - в Тбилиси, и одной в - Ахалцихе, называются какие-то трехзначные цифры, как будто намеренно, чтобы настроить общественное мнение против самого факта возможного возвращения церквей.

Армянская церковь Св. Норашен в Тбилиси

Но сейчас главная проблема в том, что пока вокруг вопроса о принадлежности этих церквей ведется псевдонаучная дискуссия, они разрушаются, поскольку не имеют фактического хозяина», - сказал посол.

Ара Тадевосян