5/10/15: Избрание Саакяна, мнение Арбатова, утверждение Саргсяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Бако Саакян – новый президент НКР

Победителем президентских выборов, проведенных в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) 19 июля, стал бывший глава Службы национальной безопасности Бако Саакян.

Бако Саакян Фото: Фотолур

За Бако Саакяна проголосовало 85 % участников голосования, а за его основного соперника, заместителя министра иностранных дел Масиса Маиляна – 12,2 %.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

«Россия не может не прийти на помощь Армении»

18 июля руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов сказал, что в случае возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, «Россия не может не прийти на помощь Армении».

В интервью изданию «Новые Известия» он сказал, что «ОДКБ как военного союза не существует».

Алексей Арбатов

«Россия взяла на себя обязательства по защите безопасности Армении. Непосредственно в карабахский конфликт Россия втягиваться не будет, но если этот конфликт повлечет за собой удар по территории Армении, Россия, конечно, будет в это вовлечена. Иначе она продемонстрирует полную некредитоспособность своих гарантий безопасности, и на этом ОДКБ закончится», - заявил эксперт.

Заявление Эштон

19 июля Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кетрин Эштон сказала, что «ЕС не признает те конституционные и правовые рамки, в которых проводятся «президентские выборы» в Нагорном Карабахе».

«Эти «выборы» не должны предопредедить будущий статус Нагорного Карабаха, который будет определен в результате переговоров, направленных на мирное урегулирование.

Я подтверждаю поддержку ЕС Минской группы ОБСЕ, в частности, усилий сопредседателей, направленных на мирное урегулирование конфликта. Призываю стороны сфокусировать усилия для поиска переговорного решения, основанного на Мадридских принципах, что позволит преодолеть статус кво. Вновь подтверждаю готовность ЕС оказывать дальнейшую поддержку усилиям в данном направлении», - сказала Кэтрин Эштон.

«В Армении нет неприкосновенных людей»

20 июля президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «в нашей стране нет неприкосновеных людей».

Владимир Гаспарян и Серж Саргсян 20 июля 2012 года Фото: пресс-служба президента Армении

«Хочу, чтобы все вы еще раз услышали из моих уст, что в нашей стране нет неприкосновенных людей. Все заявления о том, что «этот защищает того», что «к этому приближаться нельзя», что «этот - неприкосновенный», являются сказками. Эти сказки выдумывают слабовольные люди, чтобы оправдать свое бездействие. Неприкосновенных людей в Армении нет. Тот, кто совершил преступление, должен быть наказан. Это наш подход», - сказал Серж Саргсян на заседании коллегии полиции Армении.

Ара Тадевосян