5/10/15: Предсказание Алиева, restart Карапетяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 ИЮНЯ 2007 ГОДА

«Невозможно предсказать - как проголосует сам Нагорный Карабах»

22 июня американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза заявил, что принципы урегулирования, обсуждаемые в течение последних 2 лет, «помогут окончательно установить статус Нагорного Карабаха путем всенародного референдума».

Мэтью Брайза Фото: Фотолур

«Эти принципы помогут окончательно установить статус Нагорного Карабаха путем всенародного референдума, который, кстати, будет проходить на фоне других значительных событий: передислокации армянских войск с территории вокруг Нагорного Карабаха, установление коридора между Нагорным Карабахом и Арменией, а также размещение в регионе международных миротворческих войск. Предсказать, как проголосует сам Нагорный Карабах, невозможно. Я могу сказать, что стороны близки к соглашению, и мы надеемся, что процесс возобновится нынешней осенью», - сказал американский дипломат.

«Дашнакцутюн» - «за массовое заселение освобожденных территорий

Руководитель Армянского национального комитета партии «Дашнакцутюн» Киро Маноян заявил 25 июня в Ереване, что есть «насущная необходимость массового заселения освобожденных территорий».

«Возвращение этих земель недопустимо, в первую очередь, исходя из соображений безопасности населения Армении и Нагорного Карабаха», - заявил Маноян.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 ИЮНЯ 2012 ГОДА

«Армения проиграет в случае возобновления войны»

26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения потерпит поражение в случае возобновления военных действий.

Алиев заявил в эфире государственного телевидения Азербайджана, что «Армения, несомненно, сбежит с поля боя, если начнется активный этап войны».

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган Фото: REUTERS

«У нас есть все возможности, чтобы восстановить контроль над нашими территориями», - заявил президент Азербайджана.

«Чем скорее, тем лучше»

26 июня президент Армении Серж Саргсян заявил, что «чем скорее будет урегулирован карабахский конфликт, тем лучше».

Комментируя заявление лидеров стран-посредников, в котором те призвали стороны урегулировать конфликт на основе принципов Хельсинского заключительного акта, Серж Саргсян сказал, что из трех предложенных принципов Азербайджан принимает лишь принцип территориальной целостности, отвергая остальные два - неприменение силы и право народов на самоопределение.

Серж Саргсян и президент Австрии Хайнц Фишер Фото: пресс-служба президента Армении

«Если все стороны действительно примут за основу все три принципа, тогда проблема будет урегулирована»,- заключил президент Армении.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 20-26 ИЮНЯ 2017 ГОДА

«Restart нашей работе»

23 июня премьер-министр Армении Карен Карапетян, говоря об одобренной Национальным собранием программе правительства, заявил: «Даем рестарт нашей работе, работаем в том же как минимум 6-дневном режиме и адаптируем программу к нашим предыдущим мероприятиям».

Карен Карапетян Фото: пресс-служба правительства Армении

«Мы подтвердили, что четко знаем, что нужно изменить, подробно сформулировали по сферам. Мы также объявили, что не выбрали легкий путь, но, однозначно, выбрали тот путь, который изменить качество жизни наших граждан»,- отметил Карен Карапетян.

Ара Тадевосян