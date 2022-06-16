5/10/15: Заявление Путина, Обамы и Олланда, члены РПА vs. Свитальский

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 ИЮНЯ 2007 ГОДА

«Определенный специальный статус»

15 июня президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта должна быть использована формула, которая «будет обеспечивать территориальную целостность Азербайджана и определенный специальный статус Нагорного Карабаха».

Виктор Ющенко

«Вопрос в том, хватит ли политической воли сторон, чтобы принять эту формулу, довести до своих народов, что это безальтернативный путь урегулирования этого конфликта? Другого пути не будет. Мне кажется, что надо иметь политическую мудрость и дать сигнал той части общества, которая этот вариант еще не воспринимает», - говорил Ющенко.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Лидеры США, России и Франции сожалеют

18 июня президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по нагорно-карабахскому конфликту на саммите G20 в Лос-Кабосе.

«Мы, президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Франции - едины в своей твердой приверженности мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Сторонам конфликта не следует далее откладывать принятие важных решений, необходимых для достижения долгосрочного и мирного урегулирования. Мы сожалеем, что президенты Азербайджана и Армении не предприняли решительных шагов, к которым наши страны призывали их в совместном заявлении, сделанном 26 мая 2011 г. в Довиле. Тем не менее,

уже достигнутый прогресс должен придать импульс завершению работы над рамочной договоренностью, ведущей к обеспечению всеобъемлющего мира.

Участники саммита G20 2021 года Фото: REUTERS

Мы призываем лидеров Армении и Азербайджана выполнить обязательство «ускорить» согласование Основных принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, содержащееся в их заявлении, сделанном 23 января 2012 г. в Сочи. В подтверждение своей политической воли им следует воздерживаться от максималистских позиций на переговорах, соблюдать соглашение о прекращении огня 1994 г. и избегать нагнетающей напряженность враждебной риторики. Мы призываем лидеров руководствоваться принципами Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, принципами неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение, и элементами урегулирования, определенными в заявлениях наших стран, сделанных в Аквиле в 2009 г. и в Мускоке в 2010 г.

Использование военной силы не приведет к разрешению конфликта, а только продлит страдания и беды, которым на протяжении длительного времени подвергаются народы, проживающие в этом регионе. Только мирное урегулирование путем переговоров позволит найти выход из сложившегося положения и обеспечить безопасное будущее и процветание региона.

Наши страны продолжат тесную работу со сторонами. Мы призываем их в полной мере использовать посредническое содействие, предлагаемое сопредседателями Минской группы. Однако в конечном итоге судьба мира будет зависеть от готовности участников конфликта прийти к соглашению на основе взаимопонимания, а не на пути достижения односторонних преимуществ, и от общего осознания блага, которое мир принесет их народам и будущим поколениям», - говорилось в заявлении.

Франсуа Олланд и Владимир Путин Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил 19 июня с заявлением, в котором отметил, что заявление Путина, Обамы и Олланда «может послужить стимулом для переговорного процесса».

«Как и Россия, США и Франция, мы также сожалеем, что, несмотря на призыв, содержащийся в Довильском заявлении от 26 мая 2011г., из-за деструктивной и максималистской позиции Азербайджана не удалось зафиксировать прогресс на саммите 24 июня 2011 года в Казани.

Армения, оставаясь приверженной достигнутым договоренностям, отраженным в принятом в январе с.г. Сочинском заявлении президентов Армении, России и Азербайджана, продолжит свои усилия, направленные на согласование Базовых принципов урегулирования», - говорилось в заявлении Налбандяна.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Армения ожидает «подчеркнутую политическую помощь»

13 июня председатель постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям Армен Ашотян заявил на встрече с главой делегации ЕС в Армении Петром Свитальским, что в контексте принципа «большее взамен на большее» Армения ожидает от Европейского Союза более подчеркнутую политическую помощь также и во внешнеполитической плосткости.

На следующий день Петр Свитальский предложил реформировать Избирательный кодекс Армении и другие законодательные акты, согласовав их со всеми заинтересованными сторонами.

По словам Свитальского, есть также необходимость «улучшить работу разных структур, в особенности Центральной избирательной комиссии Армении для повышения доверия общества по отношению к выборам». «Необходимо работать над устранением недостатков, которые были выявлены до и после выборов, в частности, по части подкупа голосов, злоупотребления административным ресурсом»,- заявил посол ЕС.

Петр Свитальский

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, комментируя заявление Свитальского, призвал его «придерживаться политической корректности и не вмешиваться в дела внутренней повестки страны».

«Да, мы признаем, что наши коллеги из ЕС могут делать предложения, озвучивать оценки, но будет намного правильнее, если эти предложения будут делаться более корректно, на дипломатическом языке. Иногда, возможно, люди забывают, что Армения – суверенное государство, и вопросы членов Центральной избирательной комиссии, рейтинговой системы, самих выборы являются исключительной прерогативой политических сил Армении и вошедших в парламент партий», - говорил Шармазанов.

Ара Тадевосян