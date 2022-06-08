5/10/15: Кочарян и Алиев не договорились, «у Карапетяна нет причин для отставки» - Mediamax.am

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5/10/15: Кочарян и Алиев не договорились, «у Карапетяна нет причин для отставки»


Карен Карапетян и Серж Саргсян
Карен Карапетян и Серж Саргсян
Роберт Кочарян и Ильхам Алиев в Москве в 2004 году
Роберт Кочарян и Ильхам Алиев в Москве в 2004 году

Фото: REUTERS

Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу в Ереване в 2013 году
Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу в Ереване в 2013 году

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

 

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

 

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 6-12 ИЮНЯ 2007 ГОДА

 

«Полностью нас удовлетворяет»

 

7 июня премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что «мы сейчас находимся в такой системе безопасности, которая нас полностью удовлетворяет».

 

«Мы не собираемся что-то менять. Я не считаю, что мы должны вступать в НАТО», - сказал глава правительства Армении в интервью газете «Московский комсомолец».

 

Отвечая на вопрос о том, что именно ему приписывают заслугу открытия Информационного центра НАТО в Ереване, Серж Саркисян сказал:

 

«Видимо, это придумали мои недоброжелатели в Армении, потом это попало к вам в Россию. Дело в том, что офис НАТО давным-давно открыт в Москве, и на тех же условиях, что и у нас. Или вы думаете, что России можно сотрудничать с НАТО, а Армения должна с НАТО бодаться? Я, честно говоря, рад, что некоторые люди в России считают меня прозападным. Потому что очень многие люди на Западе считают меня пророссийским. И это точное подтверждение того, что я на самом деле проармянский деятель».

 

Не удалось добиться прогресса

 

Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил, что на встрече президентов Армении и Азербайджана 9 июня в Санкт-Петербурге, «к сожалению, не было отмечено прогресса, и существующие разногласия остаются».

 

Отвечая на вопросы журналистов 10 июня в Санкт-Петербурге, Вардан Осканян отметил, что «к обсуждению президентов были предложены те вопросы, по которым, как надеялись сопредседатели Минской группы ОБСЕ, им удастся добиться прогресса».

 

В то же время, отметил министр иностранных дел Армении, «имело место серьезное и глубинное обсуждение».

Роберт Кочарян и Ильхам Алиев в Москве в 2004 году Роберт Кочарян и Ильхам Алиев в Москве в 2004 году

Фото: REUTERS

12 июня глава отдела внешних связей аппарата президента Азербайджана Новруз Мамедов заявил, что Азербайджан «должен ужесточить свою позицию в карабахском урегулировании в отношении Армении, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных организаций и мирового сообщества».

 

Мамедов отметил, что встреча Ильхама Алиева и Роберта Кочаряна в Санкт-Петербурге «была тяжелой, не обошлось без споров». «Несмотря на то, что рейтинг Азербайджана в регионе усиливается, этого не хватило для того, чтобы Армения продемонстрировала конструктивность на переговорах», - сказал он.

 

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 6-12 ИЮНЯ 2012 ГОДА

 

«Пахнет расизмом»

 

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил 12 июня , что от заявлений главы МИД Турции по поводу жертв в результате произошедших в последнее время нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения «пахнет расизмом».  

 

Комментируя заявления министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу о том, что он обеспокоен потерей лишь азербайджанских солдат», Эдвард Налбандян заявил, что «никогда не слышал, чтобы Давутоглу был обеспокоен убийством армянских военнослужащих из-за провокаций азербайджанцев».

 

«В то время, как международное сообщество строго осуждает эти инциденты и призывает стороны воздержаться от применения силы, подобные заявления с турецкой стороны поощряют новые провокации азербайджанцев»,- заявил министр иностранных дел Армении, выступая на совместной конференции с Действующим председателем ОБСЕ Эймоном Гилмором в Ереване.

Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу в Ереване в 2013 году Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу в Ереване в 2013 году

Фото: Фотолур

«20 лет назад, когда Армения не выступила против вовлечения Турции в качестве члена Минской группы ОБСЕ, некоторые страны ожидали, что она будет беспристрастной и будет стимулировать урегулирование карабахского конфликта. Однако, как показали эти 20 лет, Турция не только не беспристрастна и не нейтральна, но также наносит вред процессу карабахского урегулирования. Данное поведение ставит вопрос, насколько созвучны подходы Турции с ее членством в Минской группе ОБСЕ?», - заметил Налбандян.

 

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  6-12 ИЮНЯ 2017 ГОДА

 

«У Карапетяна нет причин для отставки»

 

6 июня президент Армении Серж Саргсян заявил, что у премьер-министра Карена Карапетяна нет каких-либо причин для отставки.

Карен Карапетян и Серж Саргсян Карен Карапетян и Серж Саргсян

 

«Периодические вбрасываемые сведения о якобы имеющихся разногласиях, конфликте являются вымышленными. Мы прекрасно понимаем, кто является автором этой постановки, каковы их желания, однако полагаю, что это не может иметь какое-либо влияние на ситуацию. В нашей стране и, в частности, в нашей партии царит здоровая рабочая обстановка», - отметил Серж Саргсян.

 

Баку «взял в заложники» переговорный процесс

 

7 июня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что «в карабахском конфликте Азербайджан принял позицию «все или ничего» и открыто угрожает новыми военными действиями, таким образом взяв в заложники переговорный процесс, шантажируя и постоянно дискредитируя сопредседателей».

 

Он подчеркнул, что «настало время, чтобы международное сообщество предприняло более ощутимые шаги для сдерживания провокационной и деконструктивной политики Баку».

 

Ара Тадевосян

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