5/10/15: Кочарян vs. Брайза, Клинтон в Ереване, ключи Азнавуру

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 30 МАЯ-5 ИЮНЯ 2007 ГОДА

«Воспользоваться возможностью»

4 июня Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос заявил в эксклюзивном интервью Медиамакс, что Армения и Азербайджан должны воспользоваться существующей возможностью для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы сделать шаг», - сказал Действующий председатель ОБСЕ накануне визита в Баку и Ереван.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в готовность Азербайджана согласиться с идеей проведения референдума в Нагорном Карабахе, Мигель Анхель Моратинос сказал:

«Нелегко сбалансировать принцип суверенитета и территориальной целостности с принципом о праве на самоопределение. Оба являются универсальными принципами, применимыми в различных обстоятельствах. Я убежден, что Азербайджан и Армения имеют возможность найти решение с использованием наиболее подходящих принципов для урегулирования ситуации, которая наносит большой ущерб многим тысячам людей, имеющим право на достойную, мирную и благополучную жизнь».

Мигель Анхель Моратинос в 2007 году Фото: REUTERS

Комментируя тот факт, что один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия, утверждает, что возможная независимость Косово станет прецедентом для другим замороженных конфликтов, а два других сопредседателя - Франция и США, выступают с противоположных позиций, Действующий председатель ОБСЕ сказал:

«Конфликты, существующие на территории ОБСЕ, сильно разнятся. Франция, Россия и США, представляемые сопредседателями, не считают благоразумным использовать предопределенные формулы, поскольку большое различие ситуаций сделают их недееспособными».

«Неизвестен источник оптимизма»

5 июня президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью Медиамакс, что ему «неизвестен источник оптимизма» американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Кочарян сказал об этом, комментируя заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзы о том, что Армения и Азербайджан добились «существенного прогресса» в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и «если предстоящая 9 июня в Санкт-Петербурге встреча президентов Кочаряна и Алиева окажется успешной, число разногласий относительно базовых принципов может сократиться почти до нуля».

Роберт Кочарян и Мэтью Брайза Фото: Фотолур

«Нынешнее состояние переговорного процесса, а также известные заявления азербайджанской стороны за прошедшие два месяца оставляют слишком мало места для надежды на положительный результат», - заявил Роберт Кочарян.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 30 МАЯ-5 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Овик Абрамян - спикер парламента

31 мая председателем парламента Армении 5-го созыва был избран представитель Республиканской партии Армении Овик Абрамян.

Овик Абрамян и Арцвик Минасян Фото: Фотолур

«Сегодня есть потенциал, который позволит осуществить наши программы и оправдать надежды народа»,- сказал Овик Абрамян.

«Созвучные формы организации жизни»

1 июня заместитель министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сказал, что Армения должна иметь созвучные с ЕС формы организации жизни.

«Сотрудничество касается форм организации жизни, необходимо разработать единые нормы и стандарты, которые позволят осуществлять преобразования в нашей стране. Например, постепенно становится возможным работать в общем образовательном поле и применять всеобщие инструменты с тем, чтобы сделать его более результативным», - сказал замминистра иностранных дел.

«Новая война будет намного разрушительнее»

1 июня спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по конфликту в Грузии Филипп Лефор заявил, что «недопущение новой войны между Арменией и Азербайджаном является одной из важнейших задач ЕС в регионе».

По его словам, если война разразится вновь, «это будет катастрофой не только для этих двух стран, но и для всего региона в целом».

«Новая война будет намного более разрушительной и катастрофичной, чем война августа 2008 года, и ее будет намного сложнее остановить, - отметил Филипп Лефор, добавив, что необходимо полностью исключить возможность новой войны.

Вместе с тем, он отметил, что не стоит слишком сильно полагаться на международных посредников, так как они не могут решить конфликт вместо сторон, а «навязанное «сверху» решение будет хрупким и нелегитимным».

Визит Клиентон

4 июня президент Армении Серж Саргсян принял прибывшую с рабочим визитом в Ереван госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между Арменией и США, и я рад констатировать, что за эти годы наши связи развивались по нарастающей и сегодня находятся на исторически самом высоком уровне», - сказал Серж Саргсян.

Президент Армении заметил, что рад и тому обстоятельству, что армяно-американские отношения «строятся на взаимном уважении и доверии». «Мы всегда можем искренне обсуждать волнующие нас вопросы. Мы высоко ценим роль США в регионе», - сказал Серж Саргсян.

Хиллари Клинтон и Эдвард Налбандян Фото: Фотолур

«Президент Обама и я придаем большое значение контактам и общению с Вами. Мы с Вами беседовали не один раз, и как Вы отметили, мы всегда были искренни друг с другом, как и подобает друзьям. Я знаю, с каким усердием Вы работали для решения региональных вопросов, касающихся Армении. США готовы продолжать содействовать вашим последовательным шагам блестящего лидера», - сказала госсекретарь США.

Хиллари Клинтон и Серж Саргсян Фото: Фотолур

Клинтон заявила, что армяно-турецкие отношения должны быть нормализованы без предварительных условий. Госсекретарь США особо отметила личные усилия президента Армении Сержа Саргсяна по нормализации отношений с Турцией и напомнила, что 2 года назад говорила в Ереване, что «мяч находится на турецкой половине поля». «Сегодня ситуация не изменилась», - констатировала госсекретарь США.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 30 МАЯ-5 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Ключи Азнавуру

1 июня состояалась церемония передачи фонду «Азнавур» ключей от дома-музея Шарлая Азнавура.

Фото: Фотолур

«Очень рад сегодня находиться здесь сегодня, в этой прекрасной, теплой атмосфере - в доме-музее Шарля Азнавура»,- отметил президент Армении Серж Саргсян.

Фото: Фотолур

«Армяно-французские отношения связаны тысячами нитей, и доказательством тому служит то обстоятельство, что президенты Франции Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Оланд посещали Армению. Надеюсь, что новоизбранный президент Франции Эманюэль Макрон продолжит эту традицию, маэстро, и мы вместе с Вами встретим его в этом доме-музее»,- добавил президент.

Ара Тадевосян