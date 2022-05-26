5/10/15: Отказ Царукяна от коалиции, «радикальный» Варданян

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 МАЯ 2007 ГОДА

«Число несогласованных вопросов приблизится к нулю»

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Юрий Мерзляков заявил 24 мая в Ереване, что если предстоящая встреча президентов Армении и Азербайджана «окажется успешной, то число несогласованных вопросов по карабахскому урегулированию практически приблизится к нулю».

Он отметил, что в случае успешного проведения встречи Кочарян-Алиев 10 июня, «скорее всего, понадобится еще одна встреча на уровне глав государств для закрепления основных базовых принципов урегулирования».

Бернар Фасье, Роберт Брадтке и Юрий Мерзляков Фото: ОБСЕ

Посредники подчеркнули, что на данном этапе речь идет о базовых принципах урегулирования, а не о подготовке мирного соглашения.

Французский посредник Бернар Фасье отметил, что в 2008 году в Армении и Азербайджане пройдут президентские выборы, и «если принципы не будут определены до конца этого года, велика вероятность того, что после выборов процесс придется начинать с нуля, как это уже было в прошлом».

«Хорошее сотрудничество Москвы и Вашингтона»

Помощник госсекретаря США Дэниел Фрид заявил 24 мая о «хорошем сотрудничестве» России и Соединенных Штатов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Дэниел Фрид и президент Армении Роберт Кочарян Фото: Фотолур

Выступая с докладом о ситуации в России и американо-российских отношениях, он отметил, что «мы продолжаем демонстрировать, что США и Россия могут работать вместе для продвижения мирного процесса, который может обеспечить большую стабильность и безопасность на Южном Кавказе, что отвечает нашим взаимным интересам».

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 МАЯ 2012 ГОДА

Царукян отказался от участия коалиции

24 мая председатель партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян заявил, что ППА «не считает целесообразным участие в формировании коалиционного правительства».

Гагик Царукян Фото: Фотолур

«В результате парламентских выборов «Процветающая Армения» получила около полумиллиона голосов. Эти люди проголосовали за ППА, доверяя нам и требуя реальные, видимые изменения в социально-экономической жизни страны. По результатам выборов у ППА нет конституционной возможности формирования правительства и реализации своих программ. Исходя из вышеизложенного, я официально заявляю, что партия «Процветающая Армения» считает нецелесообразным участие в формировании коалиционного правительства. ППА продолжит играть свою роль в политической жизни нашей страны. У нас будет конструктивная, балансирующая роль в общественно-политической жизни страны», - заявил Царукян.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 МАЯ 2017 ГОДА

Варданян выступает за «более радикальный подход»

25 мая соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян сказал, что всегда работал в частном секторе и не представляет себя на какой-либо государственной должности.

«У меня есть принцип: человек должен заниматься тем делом, которое у него хорошо получается», - сказал Рубен Варданян

Он отметил, что не вмешивается в политические процессы, однако уверен, что элиты должны обсуждать, какой хотят видеть Армению через 20 лет. «По этим вопросам я дискутирую с президентом, действующим и прежними премьер-министрами», - сказал Рубен Варданян.

«В 2008 году я впервые встретился с Сержем Саргсяном и сказал, что нам предстоит долгий и тяжелый путь изменений и реформ, на котором я по мере своих возможностей буду делать все, чтобы Армения и армянский мир развивались, пользовались уважением и были успешными. Я сказал, что буду делать это не для действующего руководства, а ради армянского народа. Так я работал с Тиграном Саргсяном, Овиком Абрамяном, а теперь работаю с Кареном Карапетяном, которого хорошо знаю и с которым у нас теплые отношения», - отметил Варданян.

Рубен Варданян и Карен Карапетян Фото: пресс-служба правительства Армении

Комментируя деятельность Карена Карапетяна на должности премьер-министра, он сказал:

«У Карена Карапетяна довольно сложная задача, потому что ему нужно делать изменения без революции. У меня более революционные подходы, я думаю, что изменение модели должно быть более резким. Я сторонник более радикальных методов, это известно президенту, и премьер-министру. Но, конечно, мне проще так говорить, потому что я не занимаю государственную должность».

Призыв Еревана к Минску

Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов сказал 29 мая на встрече с послом Белоруссии Игорем Назаруком, что «в вопросе Нагорного Карабаха следует придерживаться официальной позиции ОДКБ».

«Если мы хотим решить проблему, нужно понять ее причину, а причина в том, что Азербайджан не признает право народа Арцаха на самоопределение», - сказал Шармазанов.

Ара Тадевосян