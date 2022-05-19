5/10/15: «Армения смотрит на Европу», «Честность + профессионализм - коррупция»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 МАЯ 2007 ГОДА

«Положительно относится»

16 мая премьер-министр Армении, председатель Совета Республиканской партии Армении Серж Саргсян заявил, что положительно относится к возможности выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2008 года.

Серж Саргсян 16 мая 2007 года Фото: Фотолур

«Прошедшие парламентские выборы показали, что РПА имеет серьезный вотум доверия в обществе, и если партия примет соответствующее решение, я будут баллотироваться», - сказал премьер-министр.

«Амбиции оппозициии обошлись ей слишком дорого»

16 мая лидер Национально-демократического союза Вазген Манукян заявил, что «чрезмерные амбиции оппозиционных сил обошлись им слишком дорого».

Вазген Манукян сказал, что на парламентских выборах произошло «распыление набранных оппозиционными силами голосов» и выразил мнение, что прошедшие в парламент партии «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн», «Оринац Еркир» и «Наследие» должны объединиться и бороться против «монополии» Республиканской партии Армении.

Вазген Манукян сказал, что главной задачей этих сил должно стать внесение таких изменений в Избирательный Кодекс, которые позволили бы исключить возможность нарушений на предстоящих президентских выборах 2008 года.

Он также выразил мнение, что оппозиционные силы Армении должны пересмотреть свою тактику и объединить усилия накануне выборов президента.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 МАЯ 2012 ГОДА

«Армения смотрит на Европу»

16 мая премьер-министр Армении Тигран Саргсян опубликовал в российской газете «Ведомости» статью «Армения смотрит на Европу», в которой отметил, что

не видит никакого противоречия в том, что Армения параллельно с интеграционными процессами на пространстве бывшего СССР ведет переговоры об экономическом сближении с Евросоюзом.

Он Саргсян напомнил, что Армения всегда была активным сторонником углубления экономических связей в масштабах СНГ и «Евразэс».

«В то же время вступление в Таможенный Союз для нас несодержательно в силу геополитических причин - нет общих границ ни с Россией, ни с Казахстаном, ни с Белоруссией. Однако на платформе этого объединения возможны иные взаимовыгодные формы сотрудничества. Необходимы стимулы для интеграции: есть так называемый опыт «удаленных территорий», согласно которому последние сотрудничают в рамках союза на более мягких условиях, получают определенные льготы и дотации. Мы предложили разработать особую форму сотрудничества Армении и Таможенного Союза. Вопрос сейчас в активной фазе обсуждения», - сказал премьер.

Тигран Саргсян и Серж Саргсян Фото: Фотолур

Тигран Саргсян напомнил, что недавно был старт началу переговоров Армении и ЕС о заключении всеобъемлющего договора о зоне свободной торговли.

«В ближайшие два-три года нас ждет напряженная скрупулезная работа по внедрению европейских стандартов. Для соответствия этим стандартам необходимы глубинные изменения технических и технологических процессов, систем внутреннего контроля. И, что самое главное, изменение поведения участников производственных и торговых циклов. Экономика должна пройти через серьезные качественные перемены. Мы должны привести в соответствие с европейскими стандартами наше законодательное поле и систему надзора за безопасностью на производстве. Это очень объемная и затратная работа, но она нужна в первую очередь нам. В результате соглашение о свободной торговле с ЕС обеспечит значительный прогресс Армении, существенно увеличит экспорт и импорт, значительно сократит внешнеторговый дефицит. Симптоматично, что о таких же намерениях - войти в зону свободной торговли с Европой - заявляют Украина и Молдавия», - писал глава армянского правительства.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 16-22 МАЯ 2017 ГОДА

«Сегодня этот день настал»

18 мая президент Армении Серж Саргсян выступил с развернутым посланием на первом заседании Национального Собрания шестого созыва.

«Два года назад, когда утверждалась концепция конституционной реформы, я верил, что в ближайшее время мы вступим в переломный момент. Сегодня этот день настал», - сказал он.

Серж Саргсян 18 мая 2017 года Фото: Фотолур

Серж Саргсян выдвинул лозунг «Честность плюс профессионализм минус коррупция».

«Конечно, лицо коррупции сегодня изменилось. Постепенно она становится более заметной и уязвимой. Государство продолжает прививать культуру «нулевой терпимости к коррупции». Но мы не можем довольствоваться текущими достижениями. Мы должны совершенствовать институциональную систему противодействия коррупции и обеспечивать ее последовательное развитие», - сказал он.

«Перейдя к парламентской форме правления, мы значительно снизили или даже устранили опасность превращения политического противостояния или кризиса в публичное противостояние. Установив парламентскую форму правления, мы нейтрализовали угрозу политической монополии», - говорил Серж Саргсян.

Ара Баблоян – новый спикер парламента

18 мая большинством голосов новым спикером Национального собрания был избран Ара Баблоян - кандидат от фракции Республиканской партии Армении.

За него проголосовали 88 депутатов, против – 12.

Кандидат от фракции «Елк» Эдмон Марукян получил 12 голосов «за», 88 - «против».

Ара Баблоян 18 мая 2017 года Фото: Фотолур

«Власть в Армении принадлежит народу, который своими голосами сформировал Национальное собрание. Исходя из этой простой истины, я всегда буду руководствоваться этим принципом. Я сделаю все возможное, чтобы по возможности укрепить сотрудничество властей и оппозиции», - заявил Ара Баблоян.

Ара Тадевосян