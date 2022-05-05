5/10/15: Пашинян и «Импичмент» в 2007-м, Пашинян и АНК в 2012-м

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 МАЯ 2007 ГОДА

«Изгнать карабахский клан из нашей страны»

4 мая лидер оппозиционной партии «Республика» Арам Саргсян назвал представителей армянских властей «ворами, ворующими чужие голоса».

Выступая на пресс-конференции в Ереване, он сказал, что «вместе с блоком «Импичмент» и партией «Новые времена» мы будем совместно отстаивать свои голоса на всех избирательных участках».

Фото: Фотолур

Лидер партии «Новые времена» Арам Карапетян заявил, что «мы будем бороться за импичмент карабахского клана и готовы выйти на улицы и не расходиться до тех пор, пока не достигнем своей цели».

Фото: Фотолур

Представитель блока «Импичмент» Никол Пашинян сказал, что «идея импичмента доминирует среди 80 процентов населения, и мы получили общественный заказ - изгнать карабахский клан из нашей страны».

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 МАЯ 2012 ГОДА

Итоги выборов

По итогам парламентских выборов 6 мая, Республиканская партия Армении получила 44 процента голосов, партия «Процветающая Армения» - 30 0%, Армянский национальный конгресс – 7 %, «Наследие», Оринац «Еркир» и «Дашнакцутюн» по 5 %.

7 мая международная наблюдательская миссия заявила, что выборы были мирными, однако «были также замечены организационные проблемы и случаи вмешательства в выборный процесс, в основном, со стороны представителей политических партий».

Пресс-конференция Международной наблюдательской миссии Фото: Фотолур

8 мая лидер Армянского национального конгресса (АНК) Левон Тер-Петросян сказал на митинге, что международное сообщество в очередной раз принесло демократию в Армении «в жертву» геополитическим вопросам.

Левон Тер-Петросян на митинге 8 мая 2012 года Фото: Фотолур

Он заявил, международное сообщество «будет лелеять Сержа Саргсяна и его режим до тех пор, пока не добъется от него создания совместной комиссии армянских и турецких историков и возвращения всех освобожденных территорий».

Никол Пашинян и Самвел Алексанян в 2019 году Фото: Фотолур

Выступая на том же митинге, представитель АНК Никол Пашинян заявил, что «Серж Саргсян и его режим устроили 6 мая гражданский геноцид». Он сравнил избирательные участки с сирийской пустыней Дер Зор, а 6 мая – с 24 апреля.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 МАЯ 2017 ГОДА

Россия может использовать базу в Армении для борьбы с ИГИЛ

6 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дислоцированная в Армении российская военная база может быть использована для борьбы с ИГИЛ.

«К сожалению, ИГИЛ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Но и на данном этапе начала активничать в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников. Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», - сказал Лавров в интервью телекомпании Мир-24.

Ара Тадевосян