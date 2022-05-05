5/10/15: «Близко как никогда», «Всемирная столица книги», «Честь имею» и «Это я»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА

«Урегулирование близко как никогда прежде»

20 апреля глава МИД Армении Вардан Осканян заявил, что «мы близки к урегулированию карабахского конфликта как никогда прежде».

«Большинство пунктов документа на столе переговоров согласованы, а в Белграде мы провели активные переговоры по несогласованным вопросам», - заявил Вардан Осканян.

Вардан Осканян Фото: Фотолур

25 апреля сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США, и Франции сделали заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Вардана Осканяна в Белграде.

Сопредседатели отметили, что стороны подвели процесс очень близко к точке, которую должны будут обсудить президенты Армении и Азеобайджана.

«Сопредседатели посетят регион в мае и проведут переговоры с обоими президентами, чтобы организовать дополнительную встречу на высшем уровне», - говорилось в заявлении посредников. Они отмечали, что эта встреча может поставить точку в переговорах вокруг основных принципов и стать началом процесса развития всестороннего соглашения, которое проложит дорогу долгосрочному миру и стабильности в регионе.

Новый министр обороны

25 апреля президент Армении Роберт Кочарян подписал во вторник указ о назначении Михаила Арутюняна министром обороны страны.

23 апреля генерал-полковник Михаил Арутюнян подал руководителю государства прошение об отставке с поста начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении и уходе с военной службе.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

«Армянское лобби – наш враг номер один»

19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «армянское лобби» является для его страны «врагом номер один».

Ильхам Алиев в 2012 году Фото: REUTERS

«Против нас ведется информационная война. В ведении этой войны, конечно, отличается, в первую очередь, армянское лобби. Попытки очернить Азербайджан, отрицать реалии Азербайджана, преподносить Азербайджан миру как отсталую, недемократическую страну, прежде всего, исходят из грязных деяний армянского лобби. Сфера их влияния достаточно широка. Они представлены в ведущих печатных органах различных стран. Порой они представлены под другими фамилиями, скрывают свое происхождение. Любой человек должен гордиться своей национальной принадлежностью. Однако они в других странах почему-то отличаются и в этой области. Порой они ведут против Азербайджана открытую кампанию и пытаются в координированной форме нанести ущерб имиджу Азербайджана. Их деятельность целенаправленна, и сегодня для армянского лобби мишенью номер один является Азербайджан. И для нас, еще раз хочу сказать, враг номер один - это армянское лобби. Мы должны быть готовы и к этой борьбе», - заявил президент Азербайджана.

Ереван - «Всемирная столица книги»

21-23 апреля в столице Армении прошли праздничные мероприятия под названием Book Your Future в рамках программы «Ереван-Всемирная столица книги 2012 года».

Фото: Фотолур

22 апреля у Матенадарана состоялось торжественное мероприятие, во время которого делегация Буенос Айреса официально передала Еревану титул Всемирной столицы книги.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

«Честь имею» и «Это я»

20 апреля министр обороны Армении Виген Саргсян представил проекты «Честь имею» и «Это я».

Виген Саргсян 20 апреля 2017 года Фото: Фотолур

Выступая на конференции «Нация-армия-2017» Виген Саргсян сказал, что цель этих предложений – повысить боеспособность армии и укрепить доверие к вооруженным силам.

Министр обороны в своем выступлении представил детали проектов.

«Честь имею»

Идея госпрограммы «Честь имею» - связать вузовскую отсрочку с будущей контрактной службой. Каждый молодой человек, поступивший в аккредитованный вуз (государственный или частный) имеет право подать заявку на участие в данной программе. В случае соответствия ряду условий (состояние здоровья, тест на командные способности, сохранение установленного порога оценок в учебе), в рамках программы они могут претендовать на офицерское звание. Учась в гражданском вузе эти студенты со второго курса по первый семестр четвертого курса будут каждую субботу проходить военную подготовку в военном университете им. Вазгена Саргсяна. Получив звание бакалавра в гражданском вузе, при успешном обучении, гражданин получит звание лейтенанта и перейдет на контрактную службу в ВС Армении сроком на три года.

Служба будет организована с учетом гражданской специальности, но во всех случаях в воинских частях передовой линии. Таким образом, получившие высшее образование граждане смогут служить своей родине на более высоком уровне, одновременно проходя службу в офицерском звании (с соответствующими бытовыми условиями), с конкурентной зарплатой (минимум 260 тыс. драмов в месяц). По успешном завершении службы они будут получать дополнительный финансовый бонус в виде возмещения платы за обучение и оплаты дальнейшей учебы в магистратуре.

«Это я»

Призывники, которые выразят желание служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право несения нового вида службы – срочной контрактной.

Срок службы составит 3 года: 7 месяцев из них служащий будет проводить в свободном отпуске, а, начиная с 6-го месяца, когда его подразделение вступит в боевое дежурство, будет служить ежемесячно по формуле 1+1+2. Одна неделя – отпуск, одна неделя – подготовка к дежурству в воинской части, и две недели на передовой – на боевом дежурстве.

Серж Саргсян и Виген Саргсян 20 апреля 2017 года Фото: Фотолур

Таким образом, пройдя 5 месяцев обучения после призыва, начинается служба, в ходе которой служащий 7 месяцев из 31 проведет дома, а 24 – в воинской части и на боевых позициях.

На каждый отпуск служащему будут выдаваться отпускные. В завершение службы на его счет будут перечислены около 5 млн драмов, которые служащий сможет использовать в следующих целях:

1. Доступное жилье (программа субсидированной ипотеки),

2. Мини-ферма (программа создания небольшой теплицы или фермы или покупки сельскохозяйственной техники для служащих, живущих в селах);

3. Возмещение оплаты обучения.

Все три целевые программы нацелены на предоставление молодым людям возможности построить свое будущее в Армении, усилить их связь с родиной посредством долгосрочных программ. Направления целевых программ, порядок оплаты, подробности отказа от программы или включения в нее с середины службы, а также целесообразность программы вообще станут предметами широких общественных обсуждений.

Планируется, что программа будет носить альтернативный характер, и граждане будут иметь право служить по действующей в настоящее время системе, то есть пройти двухлетнюю обязательную службу. Тем не менее, в случае успешной реализации в течение трех лет новая форма службы может стать основной для передовой линии.

Ара Тадевосян