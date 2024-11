Արցախի մասին պատմող ֆիլմը կցուցադրվի նյույորքյան կինոփառատոնում

Երեւան: Մեդիամաքս: Արցախի մասին պատմող Էմիլի Մկրտչյանի «Եղել է, չի եղել» («There was, there was not») վավերագրական ֆիլմը կցուցադրվի ամերիկյան ամենամեծ վավերագրական ֆիլմերի կինոփառատոն DOC NYC-ում:

Նոյեմբերի 18-ին կայանալիք ֆիլմի նյույորքյան պրեմիերայի մասին հայտնում է ամերիկյան IndieWire պարբերականը:

«Լինում է, չի լինում, մի դրախտ է լինում, դրախտի անունն Արցախ է լինում». արցախցի չորս կանանց անձնական պատմությունների միջոցով ֆիլմը ներկայացնում է արցախցիների պայքարը հանուն կյանքի:

Վավերագրության հերոսներն են Սիրանուշ Սարգսյանը, Սվետլանա Հարությունյանը, Գայանե Համբարձումյանը եւ Սոսե Բալասանյանը:

IndieWire-ը գրում է, որ Էմիլի Մկրտչյանի ֆիլմն առանձնացել է ամերիկյան մեկ այլ կինոփառատոնի՝ «True/False»-ի ընթացքում եւ գովասանքի արժանացել մի շարք միջազգային կինոգետների կողմից:

«There was, there was not»-ը «Ոսկե Ծիրան 2024» կինոփառատոնում արժանցել էր Fipresci-ի մրցանակի եւ «Տարածաշրջանային մրցույթ»-ի հատուկ հիշատակման: