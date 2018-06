Սամանտա Փաուեր. «Պետք է ընդգծել անհատներին»

ՄԱԿ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան, Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր, «Ավրորա» մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամ Սամանտա Փաուերը եւ Enough նախագծի հիմնադիր Ջոն Պրենդերգաստը 2018թ. հունիսի 8-ին՝ «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության միջոցառումների շրջանակում, «Փոխել, երբ փոփոխությունը բարդ է» (Making Change When Change Is Hard) թեմայով հանդիպում են ունեցել Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում:



Մեդիամաքսը գրի է առել Սամանտա Փաուերի ամենաուշագրավ մտքերը:



Դրականը նկատելու եւ երախտապարտ լինելու մասին



Սամանտա Փաուերը հիշել է մի ավանդույթի մասին, որը ձեւավորվել է իր եւ Ջոն Պրենդերգաստի ընկերության ընթացքում:



«Ջոնն առաջարկեց ամեն գիշեր, մինչ քնելը, միմյանց էլեկտրոնային փոստով նամակ ուղարկել եւ նշել այն երեք բաները, որ տեղի են ունեցել օրվա ընթացքում, որոնց համար մենք երախտապարտ ենք: Դա մի գեղեցիկ բան էր, որը Ջոնը մտցրեց մեր բարեկամության մեջ:



Սամանտա Փաուերը եւ Ջոն Պրենդերգաստը Լուսանկարը` Ավրորա

«Ավրորա»-ին միանալու շարժառիթների մասին

Սամանտա Փաուերը Լուսանկարը` Ավրորա

Անհատների վրա կենտրոնանալու մասին

Սամանտա Փաուերը Հայոց Ցեղասպանության հուշահամալիրում Լուսանկարը` Ավրորա

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին

Սամանտա Փաուերը Հայոց Ցեղասպանության թանգարանում Լուսանկարը` Ավրորա

Չղջիկներին քշելու եւ հսկային գտնելու մասին