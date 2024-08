Ադրբեջանի մեդիան համակարգված թիրախավորում է Հայաստան-ԵՄ մերձեցումը

Ներկայացնում ենք Eurasinet-ի Azerbaijan: State-controlled media predicts both Armenia and EU will get burned by warming bilateral ties հոդվածի հայերեն թարգմանությունը:

2024 թվականի մեծ մասը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը դժգոհություններ է հնչեցրել Ադրբեջանի եւ ընդհանրապես Գլոբալ հարավի նկատմամբ Եվրամիության ենթադրյալ երեսպաշտ վերաբերմունքի վերաբերյալ: Այժմ Ադրբեջանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները ահազանգում են Բաքվի ոխերիմ մրցակցի՝ Հայաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու ԵՄ ջանքերի մասին:

Հուլիսի 23-ից ի վեր, երբ ԵՄ-ն հայտարարեց, որ բանակցություններ է սկսելու հայերին առանց վիզայի ճամփորդելու արտոնություններ տրամադրելու մասին, հայտնի ադրբեջանական լրատվամիջոցները մեկնաբանական հոդվածների մեծ շարան են հրապարակել՝ պնդելով, որ Հայաստանի համար ԵՄ անդամակցության ուղու վրա կանգնելը կավարտվի երկու կողմերի հիասթափությամբ:

Հայտարարությունից անմիջապես հետո պաշտոնական «Ազերթագ» լրատվական գործակալությունը խմբագրական հրապարակեց՝ «ԵՄ-ին չի հաջողվի լուծել իր մեծ խնդիրները փոքր Հայաստանի հետ» վերնագրով, որտեղ պնդում է, որ հայերին առանց վիզայի արտոնություններ տրամադրելը միայն կխորացնի միության ներգաղթային խնդիրները։ Մեկնաբանության մեջ նշվում է, որ մեծ թվով հայեր, որոնք իրենց երկրում մեծ հնարավորություններ չունեն, մեկնում են արտասահման՝ աշխատանք փնտրելու: Ներկայում մեծ մասը մեկնում է Ռուսաստան, բայց դա արագ կփոխվի, եթե ԵՄ-ն առաջարկի առանց վիզայի մուտքը, ասվում էր «Ազերթագ»-ի հոդվածում: «Այսպիսով նոր դռներ կբացվեն բնակչության փախուստի համար մի երկրում, որն արդեն դատարկվում է»,- պնդում էր խմբագրությունը:

Լուսանկարը` REUTERS

Օգոստոսի 5-ին Report.az կայքում հրապարակված մեկ այլ մեկնաբանություն անդրադառնում է արտագաղթի թեմային՝ պնդելով, որ այն կսրի միգրացիոն խնդիրները ԵՄ-ում՝ միաժամանակ ժողովրդագրական աղետ դառնալով հայկական պետության համար: «Բառի բուն իմաստով՝Հայաստանում հայեր չեն մնա, քանի որ պատմության ընթացքում այս էթնիկ խմբի ներկայացուցիչները ցրվել են աշխարհով մեկ», - գրում է մեկնաբանության հեղինակն ու հավելում, որ ԵՄ-ի առանց վիզայի արտոնությունները «անշուշտ միայն կարագացնեն» այդ գործընթացը»:

Report.az-ը պնդում է նաեւ, որ Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում ԵՄ ռազմական օգնության տրամադրումը Երեւանը կներքաշի նոր եւ ավելի կործանարար պատերազմի մեջ՝ զգուշացնելով, որ Հայաստանը կարող է դառնալ «եւս մեկ Ուկրաինա», որտեղ Արեւմուտքը աջակցում է Կիեւի պատերազմին Ռուսաստանի դեմ:

Ադրբեջանի Հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ռեպորտաժում նույնիսկ ենթադրություն արվեց, որ Հայաստանին ուղարկված ԵՄ օգնությունը հատուկ կօգտագործվի հակամարտությունը վերսկսելու հիմքեր ստեղծելու համար:

Դեպի Արեւմուտք Երեւանի շրջադարձի գլխավոր շարժառիթը Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական «խեղդամահությունից» խուսափելու ցանկությունն է: Շատ հայեր այժմ վրդովված են Ռուսաստանից՝ Ղարաբաղյան Երկրորդ պատերազմի ժամանակ անվտանգության երաշխիքները չկատարելու համար, ինչը հանգեցրեց Ադրբեջանի կողմից տարածքի վերանվաճմանը:

Թեեւ հայերը իրենց լքված են զգում Ռուսաստանի կողմից, Ալիեւն ու նրա բազում հայրենակիցներ դառնացած են ԵՄ-ի կողմից մերժված լինելու պատճառով: Տարիներ շարունակ Ալիեւը ձգտում էր իր կառավարության եւ իր երկրի համար բարենպաստ իմիջ ձեւավորել եվրոպացիների աչքերում: Մշակութային ոլորտում բարեգործական նվիրատվությունները, օրինակ, որոշակիորեն բարձրացրին Ադրբեջանի հեղինակությունը՝ որպես եվրոպականացող պետություն, որն ընդգծեց 2016-ին Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի Բաքու կատարած այցը:

Լուսանկարը` REUTERS

Բայց Ղարաբաղը վերադարձնելու Ադրբեջանի հաջող արշավից հետո ԵՄ-Ադրբեջան հարաբերությունները կտրուկ անկում ապրեցին՝ մասամբ պայմանավորված այն բանով, որ Բաքվում համարում են, որ խաղաղ բանակցություններում ԵՄ-ն կողմնապահություն է անում ի շահ Հայաստանի: Վերջին ամիսներին Ալիեւը դատապարտել է եվրոպական կառույցները` առանձնահատուկ թշնամանք դրսեւորելով Ֆրանսիայի հանդեպ:

ԵՄ-ի եւ Հայաստանի միջեւ աճող հարաբերությունների դեմ ադրբեջանական մեդիա-պատերազմում դառնության նոտաներ են նկատվում ԵՄ նախապաշարմունքների վերաբերյալ: Բաքվում շատերը կարծում են, որ Հայաստանի քրիստոնեական մշակութային ինքնությունը կարեւոր գործոն է Հարավային Կովկասում Երեւանի նկատմամբ Բրյուսելի ենթադրյալ նախապատվության մեջ:

«Ռասայական, կրոնական խտրականությունից ու քրիստոնեական մոլեռանդությունից է, որ Եվրամիությունը նման հավատարմություն է ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ, մինչդեռ խստացնում է վիզային ռեժիմը աֆրիկյան եւ իսլամական երկրների բնակիչների համար, որոնց ռեսուրսները օգտագործում է», - մեջբերում է «Ազերթագ»-ի խմբագրականը ալիեւամետ «Հայրենիք» կուսակցության փոխնախագահ Յալչըն Հաջիզադեի խոսքերը:

Թարգմանությունը՝ Մարիա Սադոյանի

Այս հոդվածը թարգմանվել եւ հրապարակվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան աջակցությամբ: Հոդվածում արտահայտված մտքերը պարտադիր չէ, որ արտացոլեն «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կամ Մեդիամաքսի տեսակետները: