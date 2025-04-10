Эрдоган: Турция занимает важное место в формировании нового миропорядка

Ереван /Медиамакс/. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Турция занимает важное место в формировании нового миропорядка».

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган сказал:

«Глобальные игроки порой добровольно, но зачастую вынужденно признают, что создание уравнения без Турции невозможно, и если даже если оно будет создано, то без шансов на успех».

По его словам, Турция «более не является просто статистом в играх крупных держав, она стала ведущим игроком, реализующим собственный сценарий».

Эрдоган также предупредил о последствиях разворачивавшейся в мире торговой войны, которая, по его словам, может отразиться на всех странах.

«Торговая война, спровоцированная таможенными пошлинами, будет иметь глобальные последствия. Не будет преувеличением сказать, что она сравнима ее с надвигающейся бурей, которая затронет каждого»,- сказал Турции.

При этом он выразил уверенность, что положение Турции поможет ей справиться с предстоящими вызовами. «Поскольку мы входим в число стран, в отношении которых действуют низкие пошлины, считаю, что мы преодолеем этот период легче, чем многие другие страны»,- резюмировал Эрдоган.