Эрдоган назвал завоевание Константинополя «величайшим триумфов в мировой истории» - Mediamax.am

546 просмотров

Эрдоган назвал завоевание Константинополя «величайшим триумфов в мировой истории»


Фото: https://www.brookings.edu/


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю 571-й годовщины завоевания Константинополя Османским государством.

Как сообщает Анатолийское агентство, Эрдоган назвал завоевание Константинополя «одной из величайших побед в мировой и нашей истории» и подчеркнул «непреходящее значение этого исторического триумфа».

 

По его словам, «эта победа не только способствовала расширению Османской империи, но и превратила Стамбул в место пересечения различных культур и верований». Эрдоган отметил, что этому во многом способствовало видение султана Мехмета, ориентированное на «толерантность и справедливое правление».

 

Он провел параллели между эпохой султана Мехмета и современными устремлениями Турции, отметив, что тот же дух «настойчивости и веры» ведет страну к достижению намеченных целей.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Май 31, 2024 00:02
Ара Айвазян: Несогласных с политикой властей «клеймят как кремлевских шпионов»

Общество | Май 30, 2024 14:51
Европол сообщил об аресте подозреваемых в Армении в рамках международной операции

В мире | Май 30, 2024 11:10
Эрдоган назвал завоевание Константинополя «величайшим триумфов в мировой истории»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024