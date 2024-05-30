Эрдоган назвал завоевание Константинополя «величайшим триумфов в мировой истории»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю 571-й годовщины завоевания Константинополя Османским государством.
Как сообщает Анатолийское агентство, Эрдоган назвал завоевание Константинополя «одной из величайших побед в мировой и нашей истории» и подчеркнул «непреходящее значение этого исторического триумфа».
По его словам, «эта победа не только способствовала расширению Османской империи, но и превратила Стамбул в место пересечения различных культур и верований». Эрдоган отметил, что этому во многом способствовало видение султана Мехмета, ориентированное на «толерантность и справедливое правление».
Он провел параллели между эпохой султана Мехмета и современными устремлениями Турции, отметив, что тот же дух «настойчивости и веры» ведет страну к достижению намеченных целей.
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