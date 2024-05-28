США убеждают Европу отказаться от резолюции против ядерной программы Ирана

Ереван /Медиамакс/. США пытаются отговорить европейских союзников от планов принять на июньском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением ядерной программы Ирана.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
По словам дипломатов, на которых ссылается газета, США пытаются заставить Великобританию и Францию отказаться от планов осудить ядерную программу Ирана.
Вашингтон намерен воздержаться при голосовании по резолюции об иранской ядерной программе и призывает нескоторые другие страны сделать то же самое. Как отмечает The Wall Street Journal, США заняли такую позицию из-за опасений, что политическая обстановка в Иране может стать более нестабильной после гибели президента страны Эбрахима Раиси. Кроме того, Белый дом уже долгое время выражает намерение найти дипломатическое решение вопроса ядерной программы Ирана.
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