МИД Азербайджана: «Угрозы Франции не дадут результата» - Mediamax.am

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МИД Азербайджана: «Угрозы Франции не дадут результата»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что попытки Франции «говорить с Баку языком угроз и давления не дадут никакого результата».

«Еще раз заявляем, что Азербайджан будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», - заявил Гаджизаде. Он отверг обвинения французской стороны в односторонних действиях, наносящих ущерб отношениям двух стран.

 

«Шаги и официальные заявления нашей страны в адрес Франции были лишь ответом на деструктивную деятельность Парижа. Несмотря на клеветническую кампанию против нашей страны, мы всегда держали открытыми двери для диалога», - сказал Гаджизаде.

 

По его словам, за последние три с половиной года, Франция «поставила под серьезные сомнения усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности и способствовала обострению ситуации».

 

«Совершенно очевидно, что шаги Франции, вооружающей Армению и поощряющей милитаризм в регионе, не служат миру», - добавил Гаджизаде.

 

16 апреля МИД Франции сообщил о решении Парижа отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане.

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