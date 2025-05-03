Неделя в объективе: Madrid Open, страдания в Газе, концерт в Рио

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 28 апреля по 3 мая 2025 года.
Пункт раздачи бесплатной еды в южной части сектора Газа.
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Премьер-министр Канады Марк Карни празднует победу на выборах в штаб-квартире Либеральной партии.
Фото: REUTERS/Blair Gable
Участник первомайского шествия в Стамбуле.
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Мохамед Салах делает селфи с болельщиками после победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге.
Фото: REUTERS/Phil Noble
Пожарные борются с пожаром в Национальном парке Столовой горы в Южной Африке.
Фото: REUTERS/Nic Bothma
Фанатка Леди Гаги перед бесплатным концертом певицы в Рио-де-Жанейро.
Фото: REUTERS/Aline Massuca
День памяти в Израиле: страна чтит память павших солдат и жертв терактов.
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Польская теннисистка Ига Свёнтек на турнире Madrid Open.
Фото: REUTERS/Ana Beltran
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