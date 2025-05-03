Неделя в объективе: Madrid Open, страдания в Газе, концерт в Рио

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 28 апреля по 3 мая 2025 года.

Пункт раздачи бесплатной еды в южной части сектора Газа.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Премьер-министр Канады Марк Карни празднует победу на выборах в штаб-квартире Либеральной партии.

Фото: REUTERS/Blair Gable

Участник первомайского шествия в Стамбуле.

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Мохамед Салах делает селфи с болельщиками после победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Пожарные борются с пожаром в Национальном парке Столовой горы в Южной Африке.

Фото: REUTERS/Nic Bothma

Фанатка Леди Гаги перед бесплатным концертом певицы в Рио-де-Жанейро.

Фото: REUTERS/Aline Massuca

День памяти в Израиле: страна чтит память павших солдат и жертв терактов.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Польская теннисистка Ига Свёнтек на турнире Madrid Open.