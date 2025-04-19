Неделя в объективе: Мигранты, Лаутаро Мартинес, показ Ralph Lauren в Нью-Йорке

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 14 по 19 апреля 2025 года.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в Овальном кабинете.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн в суде.

Фото: Adam Gray/Pool via REUTERS

Члены братства Нуэстро Падре Хесус дель Гран Подер и Мария Сантисима де ла Эсперанса Макарена в Великий четверг в Мадриде.

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер после поражения от миланского «Интера».

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес празднует гол, забитый в ворота мюнхенской «Баварии».

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Зрители на фестивале Coachella в Калифорнии.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Мигранты отдыхают в порту Пуэрто-дель-Росарио после высадки с судна испанской береговой охраны.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Модель представляет коллекцию Ralph Lauren в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

В Камбодже встречают лидера Китая Си Цзиньпина.

Фото: Agence Kampuchea Press/Reuters

Процессия в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.