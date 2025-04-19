Неделя в объективе: Мигранты, Лаутаро Мартинес, показ Ralph Lauren в Нью-Йорке

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 14 по 19 апреля 2025 года.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в Овальном кабинете.
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн в суде.
Фото: Adam Gray/Pool via REUTERS
Члены братства Нуэстро Падре Хесус дель Гран Подер и Мария Сантисима де ла Эсперанса Макарена в Великий четверг в Мадриде.
Фото: REUTERS/Ana Beltran
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер после поражения от миланского «Интера».
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес празднует гол, забитый в ворота мюнхенской «Баварии».
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Зрители на фестивале Coachella в Калифорнии.
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Мигранты отдыхают в порту Пуэрто-дель-Росарио после высадки с судна испанской береговой охраны.
Фото: REUTERS/Borja Suarez
Модель представляет коллекцию Ralph Lauren в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
В Камбодже встречают лидера Китая Си Цзиньпина.
Фото: Agence Kampuchea Press/Reuters
Процессия в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Фото: REUTERS/Ammar Awad
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