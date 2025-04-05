Неделя в объективе: Поврежденная статуя Будды, извержение вулкана, скорбящая палестинка

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 31 марта по 5 апреля 2025 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан беседует с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на церемонии приветствия в Будапеште.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Поврежденная статуя Будды внутри пагоды после землетрясения в Мьянме.

Фото: REUTERS

Шпионская камера 1910 года на выставке «МИ-5: Официальные секреты», посвященной истории британской разведки.

Фото: REUTERS/Toby Melville

Армянские дети в Центре временного содержания мигрантов в Пунтаренасе, Коста-Рика.

Фото: REUTERS/Mayela Lopez

Участники акции распылили краску на фасаде дилерского центра Tesla в Берлине в знак протеста против действий Илона Маска.

Фото: REUTERS/Christian Mang

Люди наблюдают за извержением вулкана Килауэа на Гавайях.

Фото: REUTERS/Marco Garcia

Женщина скорбит рядом с телами палестинцев, погибших после израильских ударов в южной части сектора Газа.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Палестинцы осматривают место израильского авиаудара.

Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о тарифах в Розовом саду Белого дома.