Неделя в объективе: Поврежденная статуя Будды, извержение вулкана, скорбящая палестинка

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 31 марта по 5 апреля 2025 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан беседует с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на церемонии приветствия в Будапеште.
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Поврежденная статуя Будды внутри пагоды после землетрясения в Мьянме.
Фото: REUTERS
Шпионская камера 1910 года на выставке «МИ-5: Официальные секреты», посвященной истории британской разведки.
Фото: REUTERS/Toby Melville
Армянские дети в Центре временного содержания мигрантов в Пунтаренасе, Коста-Рика.
Фото: REUTERS/Mayela Lopez
Участники акции распылили краску на фасаде дилерского центра Tesla в Берлине в знак протеста против действий Илона Маска.
Фото: REUTERS/Christian Mang
Люди наблюдают за извержением вулкана Килауэа на Гавайях.
Фото: REUTERS/Marco Garcia
Женщина скорбит рядом с телами палестинцев, погибших после израильских ударов в южной части сектора Газа.
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Палестинцы осматривают место израильского авиаудара.
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о тарифах в Розовом саду Белого дома.
Фото: REUTERS/Carlos Barria
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.