«Оскар», британская премия пирогов, закат в Берлине - Mediamax.am

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«Оскар», британская премия пирогов, закат в Берлине


Фото: REUTERS/Mike Blake

Фото: REUTERS/Mike Blake

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Фото: REUTERS/Win McNamee

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Tita Barros

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 марта 2025 года.

 

Эль Фаннинг позирует на церемонии вручения премии «Оскар».

Фото: REUTERS/Mike Blake

Дрон летит над красной дорожкой на церемонии вручения премии «Оскар».

Фото: REUTERS/Mike Blake

Модель представляет творение дизайнера Виктора Вейнсанто на Неделе моды в Париже.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Член жюри Британской премии пирогов в церкви Святой Марии в Мелтон-Моубрей.

Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Член Палаты представителей Мелани Стэнсбери держит плакат с надписью «Это ненормально» перед выступлением Дональда Трампа в Конгрессе.

Фото: REUTERS/Win McNamee

Акция протеста у дилерского центра Tesla в Пало-Альто.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Модель представляет творение Moschino на Неделе моды в Милане.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Представители школы самбы Мосидаде выступают на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Фото: REUTERS/Tita Barros

Акиця протекста у посольства США в Лондоне.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Закат в в Берлине.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

 

 

 

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