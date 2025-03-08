«Оскар», британская премия пирогов, закат в Берлине

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 марта 2025 года.
Эль Фаннинг позирует на церемонии вручения премии «Оскар».
Фото: REUTERS/Mike Blake
Дрон летит над красной дорожкой на церемонии вручения премии «Оскар».
Фото: REUTERS/Mike Blake
Модель представляет творение дизайнера Виктора Вейнсанто на Неделе моды в Париже.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Член жюри Британской премии пирогов в церкви Святой Марии в Мелтон-Моубрей.
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Член Палаты представителей Мелани Стэнсбери держит плакат с надписью «Это ненормально» перед выступлением Дональда Трампа в Конгрессе.
Фото: REUTERS/Win McNamee
Акция протеста у дилерского центра Tesla в Пало-Альто.
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Модель представляет творение Moschino на Неделе моды в Милане.
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Представители школы самбы Мосидаде выступают на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Фото: REUTERS/Tita Barros
Акиця протекста у посольства США в Лондоне.
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Закат в в Берлине.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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