«Оскар», британская премия пирогов, закат в Берлине

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 марта 2025 года.

Эль Фаннинг позирует на церемонии вручения премии «Оскар».

Фото: REUTERS/Mike Blake

Дрон летит над красной дорожкой на церемонии вручения премии «Оскар».

Фото: REUTERS/Mike Blake

Модель представляет творение дизайнера Виктора Вейнсанто на Неделе моды в Париже.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Член жюри Британской премии пирогов в церкви Святой Марии в Мелтон-Моубрей.

Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Член Палаты представителей Мелани Стэнсбери держит плакат с надписью «Это ненормально» перед выступлением Дональда Трампа в Конгрессе.

Фото: REUTERS/Win McNamee

Акция протеста у дилерского центра Tesla в Пало-Альто.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Модель представляет творение Moschino на Неделе моды в Милане.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Представители школы самбы Мосидаде выступают на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Фото: REUTERS/Tita Barros

Акиця протекста у посольства США в Лондоне.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Закат в в Берлине.