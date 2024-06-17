Арарат, Harley-Davidson и коньяк

Рык двигателей десятков мотоциклов, виды на гору Арарат, вкус и аромат армянского коньяка – это выходные 14-16 июня, когда впервые в Армении состоялся мотофестиваль, вдохновленный Harley-Davidson.

Фото: Медиамакс

В мероприятии, организованном Mount Ararat Chapter - армянской ветвью всемирно известной группы Harley Owners Group (HOG), приняли участие 120 гостей на около 50 легендарных мотоциклах Harley-Davidson.

Фото: Медиамакс

Об идее фестиваля, символике горы Арарат и впечатлениях гостей Медиамакс рассказал представитель Mount Ararat Chapter Григорий Арутюнян.

Пять лет назад Григорий основал первый и единственный армянский мотоклуб Mount Ararat Chapter, входящий в международную ассоциацию Harley-Davidson.

Григорий Арутюнян Фото: Медиамакс

«Мотоклубы разных стран регулярно устраивают сборы и фестивали, и мы решили, что подобное мероприятие нужно и нам. Любители мотоциклов приедут в Армению, познакомятся с нашей страной, и движение Harley Owners Group станет более массовым», - сказал Григорий Арутюнян.

Фото: Медиамакс

Идея проведения первого армянского мотофестиваля с символикой горы Арарат родилась из названия клуба - Mount Ararat Chapter.

Фото: Медиамакс

«Кроме того, одним из наших спонсоров является Ереванский коньячный завод, где в первый день фестиваля приняли наших участников. Прошла дегустация, гости осмотрели завод, и это их очень впечатлило».

Фото: Медиамакс

Второй день фестиваля начался рано утром с мотопробега из центра Еревана к Арарату.

Фото: Медиамакс

«Десятки мотоциклистов одновременно двинулись в направлении Хор Вирапа, который является знаковым местом для армян. Здесь открывается один из лучших видов на гору Арарат.

Фото: Медиамакс

Большинство из наших 120 гостей много слышали и читали об Армении, однако посетили ее впервые. После возвращения в Ереван у нас состоится еще одно мероприятие при поддержке Ереванского коньячного завода и других наших спонсоров», - рассказал Григорий Арутюнян.

Фото: Медиамакс

Планируется также посещение центра «Мегерян карпет», где гостям представят традиции армянского ковроделия.

Фото: Медиамакс

«Мы пытаемся разносторонне представить Армению, чтобы мотолюбители увидели, что это страна, которую стоит посетить снова.

Фото: Медиамакс

Многие люди приехали в Армению из России, Беларуси, стран Балтии и по дороге в Ереван наслаждались прекрасными видами - Севан, Иджеван, Лори, им очень понравился Гюмри, а теперь у них есть возможность увидеть и Араратскую долину».

По словам Григория Арутюняна, есть желание сделать фестиваль ежегодным и в дальнейшем проводить его в регионах Армении.

Фото: Медиамакс

«Мы хотим привлечь также армянских байкеров, чтобы и они стали частью этого большого мотодвижения. Члены сообщества HOG - очень интеллектуальные люди, обладающие множеством интересов и знаний в различных областях. Быть частью этого сообщества важно и приятно».

Яна Шахраманян

Фото: Эмин Аристакесян