Арарат, Harley-Davidson и коньяк

Рык двигателей десятков мотоциклов, виды на гору Арарат, вкус и аромат армянского коньяка – это выходные 14-16 июня, когда впервые в Армении состоялся мотофестиваль, вдохновленный Harley-Davidson.
Фото: Медиамакс
В мероприятии, организованном Mount Ararat Chapter - армянской ветвью всемирно известной группы Harley Owners Group (HOG), приняли участие 120 гостей на около 50 легендарных мотоциклах Harley-Davidson.
Фото: Медиамакс
Об идее фестиваля, символике горы Арарат и впечатлениях гостей Медиамакс рассказал представитель Mount Ararat Chapter Григорий Арутюнян.
Пять лет назад Григорий основал первый и единственный армянский мотоклуб Mount Ararat Chapter, входящий в международную ассоциацию Harley-Davidson.
Фото: Медиамакс
«Мотоклубы разных стран регулярно устраивают сборы и фестивали, и мы решили, что подобное мероприятие нужно и нам. Любители мотоциклов приедут в Армению, познакомятся с нашей страной, и движение Harley Owners Group станет более массовым», - сказал Григорий Арутюнян.
Фото: Медиамакс
Идея проведения первого армянского мотофестиваля с символикой горы Арарат родилась из названия клуба - Mount Ararat Chapter.
Фото: Медиамакс
«Кроме того, одним из наших спонсоров является Ереванский коньячный завод, где в первый день фестиваля приняли наших участников. Прошла дегустация, гости осмотрели завод, и это их очень впечатлило».
Фото: Медиамакс
Второй день фестиваля начался рано утром с мотопробега из центра Еревана к Арарату.
Фото: Медиамакс
«Десятки мотоциклистов одновременно двинулись в направлении Хор Вирапа, который является знаковым местом для армян. Здесь открывается один из лучших видов на гору Арарат.
Фото: Медиамакс
Большинство из наших 120 гостей много слышали и читали об Армении, однако посетили ее впервые. После возвращения в Ереван у нас состоится еще одно мероприятие при поддержке Ереванского коньячного завода и других наших спонсоров», - рассказал Григорий Арутюнян.
Фото: Медиамакс
Планируется также посещение центра «Мегерян карпет», где гостям представят традиции армянского ковроделия.
Фото: Медиамакс
«Мы пытаемся разносторонне представить Армению, чтобы мотолюбители увидели, что это страна, которую стоит посетить снова.
Фото: Медиамакс
Многие люди приехали в Армению из России, Беларуси, стран Балтии и по дороге в Ереван наслаждались прекрасными видами - Севан, Иджеван, Лори, им очень понравился Гюмри, а теперь у них есть возможность увидеть и Араратскую долину».
По словам Григория Арутюняна, есть желание сделать фестиваль ежегодным и в дальнейшем проводить его в регионах Армении.
Фото: Медиамакс
«Мы хотим привлечь также армянских байкеров, чтобы и они стали частью этого большого мотодвижения. Члены сообщества HOG - очень интеллектуальные люди, обладающие множеством интересов и знаний в различных областях. Быть частью этого сообщества важно и приятно».
Яна Шахраманян
Фото: Эмин Аристакесян
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