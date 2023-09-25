Беженцы из Арцаха продолжают прибывать в Армению

Наши соотечественники из Арцаха продолжают прибывать в Армению. Из-за большого потока людей около моста Хакари образуются длинные очереди. По словам людей, очереди длятся до 3 часов.

Серьезной проблемой в Арцахе продолжает оставаться нехватка топлива и транспортных средств. Сегодня утром из Армении выехали автобусы для эвакуации жителей Арцаха.

Фото: Медиамакс

Фактов препятствования азербайджанцами пересечению границы пока не отмечено. Люди говорят, что они проверяют машины, иногда задают несколько вопросов и пропускают.

Фото: Медиамакс

На гуманитарной станции, расположенной в Корнидзоре, граждан встречают сотрудники Красного Креста, обеспечивают питанием и при необходимости медицинской помощью. Социальные работники записывают данные о потребностях граждан, которые переданы в соответствующие государственные органы.

Фото: Медиамакс

После регистрации граждане направляются в Горис, где решаются вопросы с жильем.

Фото: Медиамакс

У моста Хакари находятся представители гражданской миссии Евросоюза, которые наблюдают за ситуацией.

Жительница Степанакерта Татевик Хачатрян, беседуя с Медиамакс 24 сентября, отмечала, что подавляющему большинству армян придется покинуть Арцах.

Фото: Медиамакс

«После войны 2020 года мы сознательно вернулись в Арцах - тогда у нас был выбор. Мы понимали, что однажды может быть очень плохо, но приехали с надеждой, что, возможно, Армения станет сильнее, и мы сможем жить на своей родине. Однако сегодня у нас уже нет выбора, это всего лишь его имитация, которой Азербайджан дурачит международное сообщество», - сказала она.

Фото: Медиамакс

В последние дни жители Арцаха получают от правительства Азербайджана SMS-сообщения на русском и армянском языках следующего содержания: «Правильный выбор для вас - реинтегрироваться в азербайджанское общество».

По мнению Татевик Хачатрян, очень немногие предпочтут скорее умереть на родине, чем выбрать участь беженца и неопределенность.

Текст и фото: Гаяне Енокян (Корнидзор)