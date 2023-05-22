Yerevan Open – в помощь беженцам из Украины

«Возможность провести время с пользой для себя и нуждающихся»: так организаторы описывают благотворительный шахматный турнир Yerevan Open, состоявшийся 20 мая в Шахматной академии Армении.

Фото: Медиамакс

Это третий подобный турнир и второй, проведенныей в Ереване (один из турниров был организован в Батуми).

Mediamax.am побеседовал с организаторами турнира перед его открытием.

Турнир важен в плане моральных ценностей

Роман Багдасарян, организатор

Я - армянин, жил в Москве. В Ереван переехал год назад, вернулся на историческую родину. В шахматы играю с детства, меня научили играть в семье. Дедушка часто рассказывал, что во время матчей Тиграна Петросяна люди собирались на Оперной площади в Ереване, вешали огромную шахматную доску и следили за игрой. Думаю, этот подход к шахматам надо сохранить.

Роман Багдасарян Фото: Медиамакс

Сейчас я студент, но собираюсь продолжить свою деятельность в шахматной сфере. Кроме организации турнира, планирую открыть онлайн школу со своим партнером из Казахстана, начинаю вести YouTube канал на тему шахмат.

Первый подобный турнир в Ереване организовал мой друг Дмитрий, совместить игру в шахматы с благотворительностью было его идеей. Сейчас он уехал и второй турнир организовал я.

Фото: Медиамакс

В этот раз турнир будет общим, участвовать могут все желающие вне зависимости от пола, возраста или рейтинга. Ожидаем примерно 90-100 игроков.

Мы решили не собирать взносы для участия в турнире и сделать вход бесплатным, но каждый участник по мере своих возможностей может сделать пожертвование. Все вырученные средства будут переданы фонду помощи беженцам Dopomoga.am –армянским семьям и другим переселенцам из Украины.

Фото: Медиамакс

Думаю, этот турнир очень важен в плане моральных ценностей. В Украине большая армянская диаспора, и в Армению приехало примерно 6000-7000 людей из Украины. Среди участников сегодняшнего турнира есть люди, которые были вынуждены бежать.

Dopomoga помогает примерно 500 семьям беженцев

Армен Казарян, сооснователь фонда Dopomoga.am

С Романом мы познакомились, когда он пришел в нашу организацию и поделился идеей благотворительного турнира. Конечно, мы с радостью согласились сотрудничать. Фонд Dopomoga.am помогает беженцем из Украины, в том числе – бежавшим армянским семьям.

Армен Казарян Фото: Медиамакс

За это время наша организация успела помочь примерно 3000 беженцем. Сейчас на регулярной основе мы помогаем примерно 500 семьям. Раз в две недели фонд им предоставляет предметы первой необходимости, так как в большинстве случаев люди ничего не брали с собой.

Фото: Медиамакс

На пожертвования участников турнира мы планируем приобрести для этих семей медикаменты, одежду, обувь.

Яна Шахраманян

Фото: Эмина Аристакесяна