Валерия Черницкая: «В Армении три «проблемы» - вкусная еда, хорошее вино и очень добрые люди»

В мае 2022 года 33 летняя Валерия Черницкая переехала из Санкт-Петербурга в Ереван. В родном городе она работала юристом в IT компании DataArt и продолжила работать в ереванском офисе. В беседе с Медиамакс Валерия поделилась опытом переезда и впечатлениями от новой, но близкой по духу страны.

Музыка и подростковый бунт

Я родилась в Санкт-Петербурге, на тот момент еще в Ленинграде, в семье музыкантов. С четырех лет меня отдали в музыкальную школу, обнаружили абсолютный слух и предполагалось, что моя карьера будет складываться в этом направлении, но в подростковом возрасте я внезапно решила поменять все.

Валерия Черницкая Фото: Медиамакс

Музыка все еще приносила удовольствие, как приносит и сейчас, но вместе с учебой нужно было заниматься на пианино по 5-6 часов в день. Было сложно, так как для себя я решила, что хочу стать юристом и поступать в Санкт-Петербургский государственный университет. Несмотря на то, что я не выбрала музыку в профессиональном плане, она всегда была и остается в моей жизни. Я впитала эту атмосферу с детства, дома постоянно были музыканты - друзья отца (папа жуткий «битломан»). Я выросла на классике и The Beatles. Так получилось, что большинство моих друзей – дети папиных друзей и занимаются музыкой. Со временем я погрузилась в underground, рок и металл. Хотела даже петь, но не нашла в себе смелость и начала параллельно с учебой на юриста заниматься организацией концертов. Хотела продолжить это дело уже в Ереване, но количество работы и период адаптации пока не позволяют.

История в DataArt и релокация

После окончания юрфака я искала основную работу. Однажды в разговоре моя подруга, которая работала в крупной IT компании, сказала, что им как раз нужен юрист, хорошо владеющий английским. Я к тому времени уже успешно закончила и филологический факультет по профессии переводчик, так что все совпало (улыбается – ред.). 5 лет назад началась моя история в DataArt.

Валерия Черницкая Фото: Медиамакс

В первые дни войны, в феврале 2022 года, было не очень понятно, что происходит. Уже в марте выяснилось, что российскую часть бизнеса придется закрывать и куда-то переезжать. На выбор было несколько локаций – Грузия, Сербия и Армения. Я выбирала изначально между Арменией и Грузией, потому что мои предки по отцовской линии - армяне, которые жили в Тбилиси. Очень беспокоилась, что мне понравится как в Армении, так и в Грузии, и не смогу определиться, где хочу жить.

В итоге я выбрала Ереван и начала заниматься сбором всех необходимых документов, так как посчитала, что если переезжать, то логично получить гражданство. Документы я подала в консульстве еще в Санкт-Петербурге и в ноябре получила гражданство Армении. В Ереван мы с подругой и нашими двумя кошками приехали 29 мая.

«Почему я не сделала этого раньше, ведь здесь дом»

От знакомых и друзей я слышала, что у многих, кто переехал в Ереван, были проблемы с жильем. У меня такой проблемы не возникало, так как еще до приезда DataArt предоставил нам список проверенных риэлторов и с помощью одного из них я нашла квартиру, которую мы сняли вмести с подругой. Вечером 29 мая хозяин квартиры встретил нас в аэропорту, отвез на квартиру и сказал - «вопросы договора и денег решаются потом, сейчас вы отдыхаете».

Валерия Черницкая Фото: Медиамакс

За 8 месяцев в Армении я не встретила ни одного человека, от которого бы осталось неприятное впечатление. Все очень общительные, отзывчивые. С первого дня я чувствовала себя как дома. Да, у меня много переехавших знакомых, которым сложно. Они потеряли дом, привычное окружение. Не знаю, может до меня еще не дошел кризис релоканта, но для меня это все-таки репатриация, а не релокация.

В Армении мне максимально комфортно и есть ощущение – «почему я не сделала этого раньше, ведь здесь дом». В Ереване и Тбилиси у меня есть родственники, с которыми мы, к сожалению, никогда не общались, были потеряны контакты. Сейчас я думаю найти их. Когда я была в Тбилиси, нашла отеческий дом, где папа жил до 16 лет. Пообщалась с соседями, они вспомнили бабушку, было очень приятно.

Работа помогает

Несмотря на максимально комфортную атмосферу здесь, когда я вижу фотографии Питера, внутри что-то екает. В такие моменты очень помогает работа. Вообще гораздо легче переезжать по работе, чем в никуда. В Армении очень хороший рынок юристов и было бы гораздо тяжелее психологически – чужая, съемная квартира, отсутствие работы, привычного социального окружения и мысли в голове.

Фото: Медиамакс

Могу посоветовать переезжающим не терять связи со своими друзьями из родного города. С некоторыми из друзей я как общалась онлайн в Питере, так и продолжаю в Ереване. В течение нескольких месяцев мое окружение в Ереване ограничивалось подругой и коллегами. В первое время было ощущение изоляции.

Валерия Черницкая Фото: Медиамакс

Сейчас я часто общаюсь с такими же релокантами, как я, у нас много общих тем, начала знакомиться с местными. Менталитет, конечно, отличается, но как я уже сказала, он мне очень близок. Наверное, для петербуржцев я слишком открытая и оптимистичная (смеется – ред.).

Горы и звездное небо Бюракана

За эти месяцы я узнала большое количество историй человеческих жизней и получила много теплоты. Меня, правда, часто пытались выдать замуж (смеется – ред.). Такое общение для меня ресурс, я так «пополняю батарейку», потому что доброе отношение очень помогает на данном этапе жизни. Было понимание боли со стороны молодого поколения, которое успело отслужить в армии. Много обсуждали 2020 год. За этими событиями я наблюдала из России и сильно сопереживала.

Валерия Черницкая Фото: Медиамакс

Я нашла местных знакомых, с которыми у нас есть общий интерес – горы. К весне планирую перевести свое снаряжение из России и начать ходить с ними в походы. Ереван очень уютный и комфортный, но мне нужно больше природы. Очень люблю горные ландшафты. Вне Еревана успела побывать в Аштараке, мне очень понравилась природа, быт людей. Была в нескольких туристических местах. Еще у меня есть традиция, в августе, когда происходит поток Персеиды, я еду в не засвеченное место и наблюдаю за ним. На этот раз я сделала это в Бюракане. Просто лежала на земле в спальнике и смотрела на звездное небо.

Изменения к лучшему и три «проблемы» Армении

В плане клиентов мои рабочие контакты никак не поменялись, иначе было бы сложнее. Я очень благодарна DataArt за огромную моральную и физическую помощь. Со стороны коллег всегда есть поддержка. Утро в офисе начинается с искренней улыбкой и кофе. Несмотря на все то плохое, что происхоидт в мире, лично для меня 2022 год был динамичным, полным изменений к лучшему. Понимаю, что может звучать немного странно, учитывая общую ситуацию.

В Армении у меня три «проблемы» – очень вкусная еда, очень хорошее вино и очень добрые люди (смеется – ред.).

Яна Шахраманян

Фото: Эмин Аристакесян