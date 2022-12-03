Хороший пример заразителен. Как «Армянский лагерь» меняет отношение к людям с ограниченными возможностями

Общественная организация «Армянский лагерь», уже много лет проводящая реабилитационные лагеря для людей с ограниченными возможностями, представляет собой уникальную модель социального предпринимательства. В зоне отдыха «Армянский лагерь», расположенной на берегу Севана, развлечения доступны как здоровым людям, так и гостям с ограниченной мобильностью.

Учредителями «Армянского лагеря» являются Самвел Ростомян и Вардуи Арамян, которые со временем превратили свою общественную деятельность в социальное предпринимательство.

«Армянский лагерь» также является бенефициаром проекта «Collaborate for Impact - развитие социального предпринимательства и социальных инвестиций в странах Восточного партнерства», финансируемой Европейским союзом.

Как все начиналось

После Спитакского землетрясения 1988 года Самвел Ростомян начал работать с людьми с ограниченными возможностями – специально для них создавал спортивные команды.

Самвел Ростомян Фото: Anja Strelec

«Сформированная мною команда участвовала в Паралимпийских играх, а сам я участвовал в различных международных программах, пытаясь принести в Армению опыт работы с людьми с ограниченными возможностями. Занимаясь этим, я понял, что полученные знания и навыки можно применить в формате общественной организации, и в 2003 году основал «Армянский лагерь». Организация начала заниматься различными программами, первыми из которых были летние и зимние реабилитационные лагеря. Вся полученная за эти годы информация о том, как работать с людьми с психическими, зрительными, опорно-двигательными и другими проблемами, была задействована в работе этих лагерей. Для участников мы также создали спортивные мероприятия – возможность заниматься различными водными видами спорта, для чего приобрели специальный инвентарь», – рассказывает Самвел Ростомян.

Фото: Anja Strelec

Со временем к этой общественной деятельности присоединились различные волонтеры, среди которых была и Вардуи Арамян.

«Мой сын, у которого есть инвалидность, стал бенефициаром организации с 2005 года. Он принимал участие в реабилитационных лагерях, а я присоединилась к общественной работе в качестве волонтера. Позже я начала также координировать программы и полностью включилась в работу общественной организации», – поясняет Вардуи Арамян.

От общественной деятельности к социальному предпринимательству

Долгое время основатели организации не задумывались о том, чтобы придать своей деятельности формат бизнес-модели, однако с течением времени стало сложнее искать средства.

Вардуи Арамян Фото: Anja Strelec

«В какой-то момент организация стала настолько зрелой, что мы больше не хотели зависеть от доноров. Появилась уверенность, что мы сможем самостоятельно генерировать финансовые ресурсы и направлять их на наши социальные программы. С другой стороны, мы годами арендовали различные территории для кемпинга, но по мере того, как поднимался уровень озера, становилось все сложнее находить подходящие места. Так мы решили, что у нашей общественной организации должна быть собственная территория, которая будет обустроена по нашему вкусу и будет работать так, как мы хотим. Таким образом в 2012 году была основана летняя база «Армянского лагеря», которая сегодня действует как социальное предприятие», – поясняет Вардуи Арамян.

По ее словам, переход от общественной деятельности к социальному предпринимательству полон вызовов, для преодоления которых очень важно овладеть навыками ведения бизнеса.

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«За последние два года я посетила две бизнес-школы: школу женщин-предпринимателей Армянского общего благотворительного союза и Академию бизнес-инкубатора ИРИС. Это действительно очень помогло мне получить бизнес-навыки. Однако нас больше интересует социальный эффект, и мы получаем большое удовлетворение от этого процесса», – добавляет Вардуи Арамян.

Пляжный отдых доступен каждому

Зона отдыха «Армянского лагеря» расположена у подножия горы Артаниш, на берегу озера Севан. Здесь организуются велосипедные, пешие, водные экскурсии, прогулки на парусных яхтах и другие виды развлечений.

Фото: Anja Strelec

Пляж зоны отдыха уникален тем, что он адаптирован для всех, в том числе, для людей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«В зоне отдыха у нас есть парковка, пешеходные дорожки, туалеты и ванная комната. Отдыхая на пляже, люди с ограниченной мобильностью должны иметь такие же возможности, как и здоровые люди. Для этого мы обустроили подход к озеру таким образом, чтобы человек с ограниченными возможностями смог войти в воду, не прилагая больших усилий», – говорит Вардуи Арамян.

Спорт дарит незабываемые эмоции

После войны 2020 года «Армянский лагерь» принял также раненых солдат.

«Мы постарались продемонстрировать совершенно иной подход к ним – пляжный отдых, насыщенный спортивными занятиями. Это каякинг, сапборд, прогулки на парусной яхте, вождение велосипеда, настольный теннис, баскетбол, игра в бочче, что является чисто инвалидным видом спорта», – рассказывает Самвел Ростомян.

Фото: Anja Strelec

Вардуи добавляет, что их цель – внушить солдатам веру в то, что им все под силу. «Если, например, вы не можете грести из-за проблем с руками, то можете участвовать в каякинге при помощи своих друзей».

Стараниями Самвела и Вардуи солдаты, получившие инвалидность в результате войны, также имеют возможность заниматься активными зимними видами спорта.

«С помощью специального спортивного снаряжения они могут подняться на гору и спуститься с нее. Их чувства при этом не описать – это шквал эмоций! И это самое меньшее, что мы можем для них сделать», – добавляет Вардуи Арамян.

Фото: Anja Strelec

Развитие сообщества

Общественная деятельность «Армянского лагеря» этим не ограничивается. Вардуи и Самвел стремятся также внести свой вклад в местное развитие, для чего реализуют ряд программ – от курсов первой помощи до эколагерей.

«Мы регулярно отслеживаем потребности местных жителей и инициируем новые программы. Одна из них – обучение плаванию деревенских детей. Они живут у озера, однако не освоили этот важный для жизни навык, поскольку в деревнях нет спортивных школ. Уже третий год мы каждое лето организовываем уроки плавания, параллельно обучая детей культуре пляжного отдыха», – рассказывает Вардуи Арамян.

Фото: Anja Strelec

Поддержка социальных предприятий

С 2020 года пандемия и последовавшая за ней война оказали сильное влияние на армянский бизнес. Чтобы смягчить их негативное воздействие на социальное предпринимательство, был запущен проект Европейского союза «Collaborate for Impact». Он является региональным и реализуется Европейской ассоциацией венчурной филантропии в пяти странах. В Армении проект реализует «Impact Hub Yerevan».

В рамках проекта «Collaborate for Impact» был объявлен грантовый конкурс для социальных предприятий, на который подали заявки более ста ИП. В результате около 35 таких предприятий получили из фонда преодоления COVID-19 ЕС финансовую поддержку, соответствующую в среднем 800 евро. «Армянский лагерь» также был среди бенефициаров проекта – грант составил 5 540 000 драмов.

Фото: Anja Strelec

По словам Вардуи Арамян, они узнали о программе из объявления, затем приняли участие в информационной встрече, которая, по ее оценке, была очень полезной.

«Команда «Impact Hub Yerevan» поддерживала нас во всех технических вопросах на протяжении всего процесса подачи заявки. Это очень помогло понять, насколько мы соответствуем требованиям программы, чего можно ожидать и так далее. Получив грант, мы смогли отремонтировать несколько комнат в зоне отдыха, которые выделили семьям из Арцаха, ставшим беженцами во время 44-дневной войны. Кроме того, в связи с пандемией и войной стало сложнее с финансированием, поэтому средства программы мы направили на выплату зарплаты. Самое главное, что мы смогли сделать благодаря программе – приобрести солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 10 кВт/ч. Благодаря этому мы смогли продлить деятельность зоны отдыха – продолжили работу даже зимой», – уточняет Вардуи Арамян.

По ее словам, они также стараются показать пример и другим зонам отдыха и гостевым домам на берегу озера, чтобы и те стремились работать зимой. «Армянский лагерь» полноценно работал прошлой зимой, и если и в этом году проработает всю зиму, то уже можно будет говорить о стабильно хороших результатах.

Критерии оценки программы

По словам представителя Европейской ассоциации венчурной филантропии, регионального исполнителя проекта «Collaborate for Impact» Назарета Сеферяна, 35 предприятий, получивших поддержку, были отобраны по двум основным критериям.

Фото: Anja Strelec

«Первый критерий оценки относится к социальной составляющей ИП – важность поставленной задачи, способы ее решения и результативность. Другой критерий – бизнес-составляющая: какие успехи были у ИП до пандемии и чего предприятие планирует достичь в будущем. Поскольку финансовая поддержка выдается на преодоление кризиса, то она должна быть направлена в первую очередь на преодоление трудностей, вызванных пандемией, например, на заработную плату, арендную плату и так далее. Кроме того, финансовая поддержка должна способствовать стабилизации этих предприятий. По этой причине большинство бенефициаров направили часть денег на установку солнечных электростанций», – объясняет Назарет Сеферян.

Он добавляет, что проект «Collaborate for Impact», помимо программ финансовой поддержки, также организовывает акселерационные программы ИП, содействует совершенствованию отраслевой политики в законодательном поле. С 2023 года ИП смогут обращаться в специальный фонд, созданный в рамках той же программы, и получать финансовую поддержку в формате «кредит+грант».

Фото: Anja Strelec

Не проповедовать, а показывать пример

Основатели «Армянского лагеря» убеждены, что их пример может вдохновить и людей вокруг изменить свое поведение. В «Армянском лагере» работают и люди с ограниченными возможностями, а гости лагеря постоянно видят рядом с собой людей с проблемами здоровья, наслаждающихся отдыхом. Это также меняет восприятие.

Вардуи и Самвел уделяют большое внимание также экологическим проблемам озера Севан: организуют эколагеря, где проходят тематические дискуссии, мастер-классы и встречи с экологами.

«Здесь мы каждый день сталкиваемся с проблемами озера. Мы постоянно проводим уборку территории, часто привлекая к этим работам местных жителей. Мы не проповедуем заботу об окружающей среде, а показываем, как это делать, на собственном примере. Таким образом, наше поведение становится «заразительным» для окружающих», – подчеркивает Вардуи Арамян.

«Озеро Севан – одно из самых привлекательных туристических мест в Армении, однако оно не используется как следует. Если правильно раскрыть туристический потенциал озера, то будет генерироваться больше финансовых ресурсов, которые можно будет направить на решение экологических проблем», – считает Самвел Ростомян.

«Армянский лагерь» продолжает разрабатывать новые турпакеты, придумывать интересные предложения для активного отдыха, одновременно усиливая свою социальную деятельность.

«Несмотря на то, что мы живем в очень нестабильное время, даже в этой нестабильности нам удается зафиксировать небольшие, но стабильные успехи и двигаться с ними вперед», – резюмирует Вардуи Арамян.

Гаянэ Енокян

Фото: Anja Strelec

Статья была подготовлена в рамках проекта ‘EU NEIGHBOURS east’. Мнения, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору.