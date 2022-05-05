«Свободная школа» переехавших в Ереван россиян

На втором этаже одного из зданий в центре Еревана, в напоминающем офис помещении, на полу лежат рюкзаки разных цветов и размеров. Вокруг тихо, но это ненадолго.

Фото: Медиамакс

Вскоре из разных комнат выбегают дети, еще через 15 минут группа детей помладше возвращается с прогулки. Кто-то начинает играть в телефонные игры, кто-то беседует с друзьями, усевшись на полу, а кто-то делает уроки, сидя под столом. Мы в «Свободной школе», которую организовали русские ребята для русских детей, переехавших в Ереван после начала войны в Украине.

Фото: Медиамакс

Вскоре приходит директор школы – Елена Чегодаева. Ей 24 года, она приехала в Ереван из Москвы. После начала уроков она бегает по юристам и занимается официальным оформлением школы. За 1,5 месяца жизни в Ереване Лена кроме центральных туристических улиц уже успела побывать в разных концах города, и даже в пригороде Еревана – Аргаванде, где продают мебель по более или менее доступным ценам - школе нужны были стулья и столы.

У меня здесь сразу было ощущение дома

Меня зовут Лена, я из Москвы. В России я 4 года работала в частной школе-мастерской, училась на юридическом факультете. У меня есть армянские корни, мой дедушка – папа мамы, армянин. Я много думала о том, чтобы побывать в Армении еще до всех этих событий, но вышло так, что сейчас мы решили переехать за один день.

Елена Чегодаева Фото: Медиамакс

Несмотря на тяжелый период, у меня здесь сразу было ощущение дома, может, я изначально настроилась. В Ереван я переехала с молодым человеком и его семьей, с нами приехал один из моих братьев. Мама и второй брат остались в Москве. Они врачи и отказались уезжать. «Если нас призовут, будем лечить и тех и других»,- сказали они.

Почему мы уехали

У меня во Львове живут очень близкие люди, я выходила на митинги. Я понимала, что не могу и не буду молчать, и в свете того, как сейчас в России жестоко обращаются с теми, кто против войны и как-то высказывается, я знала - меня, скорее всего, посадят или я получу огромный штраф. Меня успели арестовать, отследив по видео, на котором, кстати, была не я. В семье рассказывали, как нашего прадеда десятки лет назад забрали из дома и отправили на урановые рудники. Так же и меня в 6 часов утра забрали из дома трое полицейских. Меня отпустили, выписав штраф, а прадед, к сожалению, умер на этих рудниках. Надеюсь - это не вопрос времени, и мы не дойдем до этой точки. Потому что ощущение, что история повторяется. Это тяжело.

Первые чувства в чужой стране

В первые два дня после переезда было какое-то облегчение, спокойствие и ощущение, что нужно просто переждать. Потом началось очень тяжелое состояние. Я не могу говорить за всех переехавших, но я справлялась очень плохо. Когда, сменив несколько квартир, мы наконец остановились в той, где живем сейчас, я примерно неделю не выходила из дома. Было тяжело воспринимать, что мы уехали, что за окном другой город. И это при том, что здесь приятно, люди очень добрые и все хорошо, но ощущение, что ты не можешь в любой момент вернуться к себе домой, обнять маму, погулять с собакой, очень тяжелое. До момента, пока меня не уговорили открыть школу, я была в этом состоянии.

Мы назвали себя «Свободная школа»

Лучшая подруга моей мамы живет в США и очень переживает из-за того, что происходит. Ей хотелось как-то помочь. Она писала мне, предлагала финансовую помощь, чтобы я что-нибудь организовала для переехавших людей. Писала и о школе, ведь детям надо где-то учиться. Буквально за несколько дней до переезда я уволилась из школы и начала работать ассистентом продюсера. Хотелось сменить сферу деятельности, поэтому сначала мысль об открытии школы меня как-то не заинтересовала. Потом мой молодой человек, который сейчас преподает здесь историю, зная, как я люблю все организовывать, сказал – а ты не хочешь ОРГАНИЗОВАТЬ школу? (смеется – ред.). Это слово заставило меня задуматься, и понимая, что переехавшие дети оставили обучение, я решила – надо сделать. Работа над открытием школы помогла мне выйти из апатичного состояния.

Фото: Медиамакс

С Аней, которая отвечает у нас за факультативы, мы составили анкету, пытаясь узнать – есть ли запрос на школу у переехавших русских? Оказалось, что интерес не просто есть, он довольно большой. На наши анкеты откликнулось 66 семей и почти у всех - по два ребенка. Особенно много первоклашек. С помощью телеграм-чатов для переехавших мы начали искать учителей. Отправляли простые анкеты – кто вы, где учились и преподавали, как с вами связаться. На эти анкеты тоже ответили многие и мы решили провести личную встречу учителей и родителей. Я удивилась, что на нее пришло столько семей. Мы организовывали ее в Парке Влюбленных, там есть маленький амфитеатр и это было очень атмосферно. На встрече каждый учитель рассказывал о себе. До этого мы общались с ними только по видеосвязи, так что я тоже знакомилась с ними. Потом мы практически за один день нашли помещение и арендовали его. Со следующего дня школа начала работать. В первые дни у нас не было ни столов, ни стульев, дети писали на коленках.

Мы назвали себя «Свободная школа».

Знания, которые пригодятся в жизни

Сегодня у нас работает около двадцати учителей, преподаются все основные предметы. В младших классах это – математика, русский язык, литература, английский язык, окружающий мир. У старших – математика, русский язык, литература, английский язык, биология, география, физика и история. У нас собраны классы с первого по восьмой. На старшие классы заявок пока не было.

Фото: Медиамакс

Смысл проекта в том, что он помогает и учителям, которые уехали, потеряв свою работу, и ученикам, которые продолжают получать знания.

Мы сопоставляем программу школы с общеобразовательной программой России, но есть преподаватели, которые ведут урок по своей, смешанной программе. Например, у нас работает учитель математики, который преподает без учебника и дает знания, которые сопоставляет с сегодняшней реальностью и которые пригодились ему в жизни.

Планируем начать курс армянского языка

У Свободной школы несколько функций - уроки, продленка и разные факультативы. На продленке дети сначала гуляют, потом делают уроки и играют в настольные игры. Постепенно мы будем вводить и экскурсии. Хотим показывать детям Ереван, его окрестности, местные достопримечательности и музеи. Мы скорее образовательный центр, чем классическая школа.

Елена Чегодаева Фото: Медиамакс

Факультативов очень много - от актерского мастерства до программирования. У нас будет изобразительная студия, факультатив истории музыки, киноклубы. На эти факультативы могут приходить и местные - как дети, так и взрослые. Когда мы искали преподавателей, нам ответила армянка и предложила вести основы армянского права. Может быть мы запустим и этот факультатив, думаю будет полезно, потому что мы живем здесь и должны знать свои права. Планируем начать курс армянского языка, так как многие собираются остаться в Армении надолго.

Если семья не может платить, дети все равно будут учиться

Официально мы организуемся в формате некоммерческой организации (НКО), и все желающие смогут делать взносы, тем самым, помогая нам платить зарплату учителям и оплачивать аренду.

Фото: Медиамакс

Обучение в Свободной школе стоит 70 тысяч драмов в месяц, но это условная сумма. Если честно, мы установили ее, абсолютно не зная ереванских расценок. Как я сейчас понимаю – это достаточно дорого по местным меркам. Но если какая-то семья в состоянии платить больше, она этим поддержит школу, а если семья не может позволить себе эту оплату, мы все равно возьмем детей на обучение. Мы понимаем, что не все переехавшие имеют сбережения. Факультативы стоят 4000 драмов за урок.

Учителям собираемся платить московскую зарплату, это примерно 8000 драмов за академический час.

Некоторым из детей важнее найти какого-то друга

Насколько я поняла после общения с детьми, многим действительно тяжело здесь, ведь они оставили привычную среду, круг общения. Эта школа дает им возможность почувствовать, словно все в порядке.

Фото: Медиамакс

Большинство детей после переезда весь март сидели дома с родителями и смена лиц, общение с другими детьми идет им на пользу. Была история, когда мальчик приходил к нам просто на продленку и не хотел уходить, потому что подружился с ребятами. Теперь они дружат семьями, ходят друг к другу в гости. Младшим детям сильно проще, потому что они живут одним днем, легко знакомятся и создают контакт. Старшим чуть сложнее. У нас, например, один восьмиклассник, я к нему как-то подошла и говорю – извини, потерпи немножко, мы тебе кого-нибудь найдем, а он радостно отвечает – «не надо, все отлично, так все внимание достается мне». Кому-то из детей важнее даже не учеба, они хотят найти здесь какого-то друга.

Сайт «Свободной школы»: http://free.school.tilda.ws/

Яна Шахраманян

Фото: Эмина Аристакесяна