Алма-Атинская декларация и слова Тер-Петросяна об автономиях

21 декабря 1991 года в столице Казахстана была подписана Алма-Атинская декларация.

Об этом документе вспомнили 6 октября 2022 года, когда по итогам встречи в Праге лидеры Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорилось:

«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

1 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил:

«Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на административных границах между союзными республиками бывших СССР, в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью АзССР. Это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем - без каких-либо оговорок, и это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха. Поэтому, когда подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят: «а вот пусть Россия подтвердит свои предложения по статусу Карабаха», вы сами понимаете: это не из оперы ведения переговоров, а из другой».

Мы нашли в архивах интервью, которое первый президент Армении Левон Тер-Петросян дал специальному корреспонденту еженедельной газеты «Зеркало» Гургену Хажакяну после подписания Декларации в Алма-Ате.

Отвечая на вопрос о том, предусмотрены ли в алма-атинских соглашениях механизмы контроля за выполнением обязательств, взятых на себя членами СНГ, а также санкции за их невыполнение, Тер-Петросян говорил:

«Изначально тремя государствами было подписано соглашение в Беларуси. В Алма-Ате же другие республики, по сути, присоединились к этому Соглашению. Нового документа фактически создано не было. Это - политическая декларация общего характера, в которой, конечно же, нет и не может быть деталей. Достигнута договоренность, что все те моменты, о которых вы говорите, обязательно найдут свое отражение в Уставе Содружества.

Таким образом, помимо подписанного уже Соглашения, Содружество будет иметь еще один важный документ - Устав, содержащий все механизмы контроля над выполнением обязательств - и экономических, и в области прав человека и национальных меньшинств, автономий, а также и соответствующие санкции в случае невыполнения этих обязательств».

Фото: из архива «Спутник»

Далее президент Армении рассказывает, что в Алма-Ате обсуждались проблемы, связанные с нарушением прав человека в Молдове и Азербайджане.

«На данном этапе стороны, подписавшие Соглашение о СНГ, ограничились тем, что выслушали заверения руководителей Азербайджана и Молдовы о готовности отказаться от силовой политики и решать все возникающие вопросы мирным путем. Я не знаю, насколько можно верить такого рода заверениям, которые мы слышим уже четвертый год, но думаю, сам факт того, что данный вопрос был поднят, должен отрезвить руководителей упомянутых выше государств», - отмечал Тер-Петросян.

Комментируя отношения лидеров стран СНГ к заявлению Нагорно-Карабахской Республики с просьбой принять ее в состав Содружества, президент Армении сказал:

«Президент России Ельцин сообщил, что есть заявления с просьбой о принятии в СНГ от ряда бывших автономий, в частности, от Гагаузии и Нагорного Карабаха. Он особо подчеркнул, что в будущем, видимо, необходимо будет рассмотреть данный вопрос. Я не думаю, что это случайно оброненная фраза, потому что статус автономий так или иначе должен быть закреплен в документах Содружества. Ведь если не сегодня, то завтра подобные вопросы неизбежно возникнут и с другими автономиями».

Руководители стран СНГ после подписания Алма-Атинской декларации Фото: из архива «Спутник»

Отвечая на уточняющий вопрос «А что вы думаете по поводу российских автономий?», Левон Тер-Петросян сказал:

«Статус российских автономий сегодня таков, что, я думаю, он вполне бы удовлетворил население Нагорного Карабаха. Мы большего и не хотим».