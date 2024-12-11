Yandex Armenia расширяет механику благотворительных пожертвований

Ереван /Медиамакс/. Механика «Помогаем вместе» теперь будет работать и для заказов в сервисе Delivery в Yandex Go.

Пользователи, заказавшие доставку, смогут по желанию подключить пожертвования в пользу четырех благотворительных фондов в размере удобной суммы. Механика уже работает при заказе поездок.

Механика “Помогаем вместе” в Yandex Go появилась летом 2024 года. Программа позволяет легко и удобно помогать благотворительным организациям, подключив пожертвования в пользу четырех фондов при оплате картой в приложении. Сначала механика работала только при заказе поездок, а теперь и для заказов на доставку.

Чтобы начать помогать, в разделе “Помогаем вместе” пользователю нужно выбрать, в размере какой суммы он хочет помогать: 10, 30, 50, 100 или 500 драм, эта сумма будет прибавляться к стоимости каждого заказа. В конце каждого месяца Yandex Go увеличивает сумму пожертвований пользователей за свой счёт, а также берет на себя все административные расходы и компенсацию комиссии платежных операторов при переводе средств в адрес благотворительных фондов.

Подписку на пожертвование можно подключить и отключить в любой момент.

С начала работы проекта на благотворительность уже было собрано более 10 млн драм, а к программе присоединилось более 5200 человек.

«Ежедневные взносы даже в 10 драм от большого количества людей создают стабильный источник помощи, который помогает организациям планировать и реализовывать свои проекты. Рад, что наши сервисы помогают делать привычной именно системную помощь», – сказал руководитель Yandex Armenia Арам Мхитарян.

«Мы очень рады, что наш хороший партнер и друг «Яндекс Армения» принимает участие в работе фонда City of Smile и жизни детей с онкологическими заболеваниями в Армении. В рамках проекта «Помогаем вместе», реализуемого совместно с компанией, мы уже добились больших успехов. Следует отметить, что все пожертвования, полученные в результате программы, направляются непосредственно на лечение наших детей-бенефициаров, а именно, на анализы и лекарства. Мы высоко ценим это сотрудничество, крайне важное для обеспечения непрерывного лечения детей», – отметила исполнительный директор фонда City of Smile Эстер Демирчян.

Все собранные в рамках проекта средства Yandex Armenia направляет в фонд «НИКА» – инфраструктурному партнёру программы, который переводит эти средства равными частями в четыре благотворительные организации: «Спеши к добру», City of Smile, «Армянские матери» и VIVA.