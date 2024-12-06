Ереван /Медиамакс/. Yandex Armenia подвела итоги благотворительной акции «Щедрый ноябрь».

В течение ноября пользователи сервисов Yandex Go в Армении могли присоединиться к инициативе «Щедрый ноябрь» - достаточно было совершать заказы такси, доставки или еды по пятницам.

За каждые 10 км во всех тарифах Такси и Доставки компания перевела на благотворительность 5 драмов, а за каждый пятничный заказ еды от 3000 драмов добавляла еще 30 драмов к общему вкладу. Yandex Armenia увеличил получившуюся за пять дней акции сумму.

По итогам акции благотворительным организациям «Дети Армении» (COAF), «Фонд здоровья детей Армении», «Дорога жизни» будет перечислено 4 570 000 драмов.

«Наша цель всегда заключалась в том, чтобы каждый ребенок получил необходимое ему лечение. Мы благодарны Yandex Go за веру в нашу миссию, а пользователям сервисов – за поддержку нашего Фонда и, следовательно, детей Армении. Ваша доброта дает нам возможность оплачивать жизненно важные медицинские процедуры для детей. Такие кампании показывают, что совместными усилиями мы можем добиться перемен к лучшему»,– сказал основатель «Фондa здоровья детей Армении» Армен Мартиросян.

Акция «Щедрый ноябрь» прошла в Армении во второй раз. Yandex Go также помогает организовать бесплатные поездки и доставки для подопечных нескольких благотворительных организаций в Армении.