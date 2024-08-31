Николай Солодников представит в Ереване фильм «Во сне ты горько плакал»

Ереван /Медиамакс/. Российский журналист и видеоблогер Николай Солодников представит в Ереване свой фильм «Во сне ты горько плакал».
Показы фильма и творческие встречи пройдут в пространстве Common Ground Books & Spirits 15 и 16 октября.
«Во сне ты горько плакал» - первый полнометражный художественный фильм Николая Солодникова, основанный на рассказах Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал».
«Картина деликатно исследует тайны детства и показывает глубокую связь между родителями и детьми, затрагивая то, что выходит за рамки сюжета», - говорится в сообщении организаторов.
Главные роли в фильме исполняют Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова.
Билеты можно приобрести по ссылке https://afisha.move2armenia.am/ru/event/vo-snie-ty-ghor-ko-plakal-kinopokaz-i-vstriecha-s-nikolaiem-solodnikovym-15-16-okt.
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