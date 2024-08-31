Николай Солодников представит в Ереване фильм «Во сне ты горько плакал» - Mediamax.am

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Николай Солодников представит в Ереване фильм «Во сне ты горько плакал»


Фото: https://www.kino-teatr.ru/


Ереван /Медиамакс/. Российский журналист и видеоблогер Николай Солодников представит в Ереване свой фильм «Во сне ты горько плакал».

Показы фильма и творческие встречи пройдут в пространстве Common Ground Books & Spirits 15 и 16 октября.

 

«Во сне ты горько плакал» - первый полнометражный художественный фильм Николая Солодникова, основанный на рассказах Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал».

 

«Картина деликатно исследует тайны детства и показывает глубокую связь между родителями и детьми, затрагивая то, что выходит за рамки сюжета», - говорится в сообщении организаторов.

 

Главные роли в фильме исполняют Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова.

 

Билеты можно приобрести по ссылке https://afisha.move2armenia.am/ru/event/vo-snie-ty-ghor-ko-plakal-kinopokaz-i-vstriecha-s-nikolaiem-solodnikovym-15-16-okt.

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