Николай Солодников представит в Ереване фильм «Во сне ты горько плакал»

Ереван /Медиамакс/. Российский журналист и видеоблогер Николай Солодников представит в Ереване свой фильм «Во сне ты горько плакал».

Показы фильма и творческие встречи пройдут в пространстве Common Ground Books & Spirits 15 и 16 октября.

«Во сне ты горько плакал» - первый полнометражный художественный фильм Николая Солодникова, основанный на рассказах Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал».

«Картина деликатно исследует тайны детства и показывает глубокую связь между родителями и детьми, затрагивая то, что выходит за рамки сюжета», - говорится в сообщении организаторов.

Главные роли в фильме исполняют Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова.

Билеты можно приобрести по ссылке https://afisha.move2armenia.am/ru/event/vo-snie-ty-ghor-ko-plakal-kinopokaz-i-vstriecha-s-nikolaiem-solodnikovym-15-16-okt.