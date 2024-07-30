Электронный проект Bad Zu «заставит танцевать» в Ереване

3 августа в Ереване пройдет концерт московского электронного проекта Bad Zu.

«Наша музыка очень разная, но обязательно танцевальная. Можно сказать, что мы ищем способы заставить людей танцевать. Всех, кто придет на концерт, ждет стремительная потеря калорий и одежды)», - с улыбкой отметил лидер Bad Zu Филипп Александров в беседе с Медиамакс.

Фото: Bad Zu

«Я профессиональный музыкант и в основном занимаюсь продюсированием других артистов и рекламы. В проекте Bad Zu мы уже 10 лет работаем с барабанщиком Александром Малышевым, который известен по живым выступлением с Saluki, Anikv и Markul».

По словам Филиппа, он гордится проектом Bad Zu, в котором соединяются этническая музыка и современный рейв.

«Последние два года мы выступали в разных странах. Мы планировали концерт в Армении еще в 2020 году, но по понятным причинам он пройдет только сейчас», - отметил лидер Bad Zu.

Фото: Bad Zu

В Армении Филипп не впервые: «можно сказать, что сейчас в Армении у меня живет больше друзей и родственников, чем в России».

Яна Шахраманян